Italien: Giuseppe Conte soll eine Regierung bilden

Link zum Original-KURIER-Artikel



Am 4. März waren in Italien Parlamentswahlen.

Die stärksten Parteien waren die „Lega“ und die

„Fünf-Sterne-Bewegung.“

80 Tage lang wurde über eine Regierungsbildung gesprochen.

Der Partei-Chef der „Lega“ und der Partei-Chef der

„Fünf-Sterne-Bewegung“ konnten sich nicht darauf

einigen, wer Premierminister wird.

Premierminister nennt man den Regierungs-Chef.



Der italienische Präsident Mattarella hat deshalb den

Anwalt Giuseppe Conte damit beauftragt,

eine Regierung zu bilden.

Conte sagte, dass er die Interessen von Italien in

Europa vertreten will.

Er sagte auch, dass er die Bürger in seine Regierung

miteinbeziehen möchte.



Der Partei-Chef der „Lega“, Matteo Salvini

sagte, dass er überzeugt ist, dass diese Regierung

im Parlament große Zustimmung erhalten wird.

Im Parlament werden die Gesetze für Italien beschlossen.

Salvini sagt auch, dass er sich eine Regierung

wünscht, die Pläne gut umsetzt.



Der Partei-Chef der „Fünf-Sterne-Bewegung“,

Luigi Di Maio sagte, dass er dem neuen

Premierminister Conte viel Glück bei der

Regierungsbildung wünscht.



Die Politiker der Sozialdemokraten und

der Partei „Forza Italia“ versprachen,

dass sie eine starke Opposition

gegen die Regierung sein werden.

Opposition nennt man die Parteien im Parlament,

die nicht zur Regierung gehören.

Die Opposition kontrolliert die Regierung

und sagt der Regierung ihre Meinung.

Der Chef der Sozialdemokraten sagte,

dass das Programm der neuen Regierung sehr

rechtsextrem ist.

Rechtsextrem bedeutet,

dass man Menschen wegen ihrer Herkunft, Religion

oder Sexualität abwertet.



Auch die EU-findet das Programm

der neuen Regierung nicht gut.

Der EU-Politiker Valdis Dombrovskis fordert von der

neuen Regierung, dass sie mit dem Geld von Italien

verantwortungsvoll umgehen sollen.

Dombrovskis meinte auch, dass Italien seine hohen

Schulden abbauen muss.