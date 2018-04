In der Kärntner Straße werden Sicherheits-Pfeiler gebaut

Link zum Original-KURIER-Artikel



Seit kurzem werden am Beginn der Fußgänger-Zone von der

Kärntner Straße 11 Sicherheits-Poller gebaut.

Sicherheits-Poller sind im Boden befestigte Pfeiler,

die als Absperrung vor Fahrzeugen dienen.

Bis Ende Mai sollen die Sicherheits-Poller fertig sein.

Die Fußgänger können weiter an der Baustelle vorbeigehen.

LKWs müssen während der Bauzeit einen anderen Weg nehmen.

Die Sicherheits-Poller sollen die Menschen schützen.

Letztes Jahr gab es einige Anschläge in anderen Ländern,

bei denen Autofahrer Menschen überfahren haben.

Auch am Ballhaus-Platz und am Rathaus-Platz gibt es

seit einiger Zeit Sicherheits-Poller.

In der Mariahilfer Straße will man keine Sicherheits-Poller bauen.

Man sucht nach einer anderen Lösung.

Wann der Plan für die Mariahilfer Straße fertig ist,

weiß man noch nicht.