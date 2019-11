Im Oktober 2019 gab es weniger Arbeitslose als im Oktober 2018

Im Oktober 2019 gab es weniger Arbeitslose,

als im letzten Jahr zur gleichen Zeit.

Über 350 000 Menschen in Österreich

suchten im Oktober 2019 einen Job.

Junge Menschen fanden wieder leichter einen Job.

Genau wie Menschen, die im Bau-Bereich

und in der Gastronomie arbeiteten.

In der Gastronomie zu arbeiten bedeutet,

Mitarbeiter in einem Lokal oder Gasthaus zu sein.

Auch bei Berufen im Sozial-Bereich

und im Bereich Gesundheit,

sank die Arbeitslosigkeit.



Bei älteren Menschen

stieg die Arbeitslosigkeit aber.

Auch bei Menschen mit Behinderung

stieg die Arbeitslosigkeit.