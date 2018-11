Gute Ernte bei Äpfeln und Birnen

In diesem Jahr gab es in Österreich

eine sehr gute Ernte.

Heuer wurden doppelt so viele Birnen

wie im vorigen Jahr geerntet.

Das kalte Wetter Anfang 2018

war auch gut für die Ernte der Äpfel.

Die Ernte ist auch bei Marillen

und Walnüssen besonders gut gewesen.

Wegen dem Wetter ist bei Himbeeren

und Erdbeeren die Ernte

heuer nicht besonders gut gewesen.

Das trockene und heiße Wetter im Sommer

war nicht gut für diese Früchte.