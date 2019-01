Großbritannien: Neues Datum für Abstimmung über Brexit-Vertrag

Link zum Original-KURIER-Artikel

Großbritannien möchte Ende März

aus der EU austreten.

Der EU-Austritt von Großbritannien

wird auch Brexit genannt.

Großbritannien und die EU, haben lange

über einen Austritts-Vertrag verhandelt.

Darin wird die weitere Zusammenarbeit

zwischen der EU und Großbritannien geregelt.

Die Europäische Union abgekürzt EU,

ist ein Gruppe von europäischen Ländern,

die zusammenarbeiten.

Am 25. November konnte sich Theresa May mit der

EU-Kommission auf einen Austritts-Vertrag einigen.

Die EU-Kommission ist dafür zuständig,

dass EU-Gesetze umgesetzt werden.

Theresa May ist die

Regierungs-Chefin von Großbritannien.

Sie muss die restliche Regierung

davon überzeugen,

dass der Austritts-Vertrag gut ist.

Der britischen Fernsehsender BBC sagte,

dass die Abstimmung darüber,

am 15. Jänner in London stattfinden wird.

Eigentlich hätte diese Abstimmung

schon im Dezember stattfinden sollen.

Theresa May hat die Abstimmung

schon einmal verschoben.

Das geschah, weil klar wurde,

dass die Mehrheit

gegen den Vertrag gestimmt hätte.

Die Regierung in Großbritannien

hat als neuen Termin für die Abstimmung

den 15. Jänner festgelegt.