Floridsdorf: Verlassenes Einkaufszentrum wird umgebaut

Im Jahr 1984 eröffnete in Floridsdorf das

kleine Einkaufszentrum „ Einkaufs Spitz“.

Floridsdorf ist der Name

vom 21. Bezirk in Wien.

Seit dem Jahr 2013 stand der Einkaufs Spitz

komplett leer und wurde am Ende

vom Jahr 2013 endgültig geschlossen.

Jetzt steht fest, was mit dem verfallenen

Einkaufszentrum passieren wird.

Mit dem Projekt „green21 – Leben

am Einkaufsspitz“ soll sich

in der Gegend einiges ändern.

Statt dem leeren Einkaufszentrum

werden dort 187 günstige Wohnungen,

ein Schulungszentrum, 172 Parkplätze

und ein kleiner Park gebaut.

Der Umbau vom Einkaufszentrum

beginnt im Jahr 2021.

Bis zum Jahr 2022 soll

der Umbau bereits fertig sein.