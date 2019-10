Fische sollen bei der Bekämpfung von Mücken helfen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Kuba gibt es viele Mücken.

Diese können gefährliche Krankheiten übertragen.

Kuba ist ein Land in der Karibik.

Die zuständige Behörde in Kuba will etwas

gegen die gefährlichen Mücken tun.

Die Fischart „Guppy“ soll bei der Bekämpfung

von gefährlichen Mücken helfen.

Die Zuständigen wollen in Regentonnen und Teichen

Guppys aussetzen.

Die Guppys sollen die Mückenlarven dann fressen.

Mückenlarven nennt man die Kinder von Mücken.

Durch die Guppys kann man verhindern,

dass viele Mücken gefährliche Krankheiten übertragen.

Ein einzelner Fisch kann pro Tag zwischen

60 und 150 Mückenlarven fressen.