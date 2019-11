Europa-Parlament einigt sich auf Ausgaben für das Jahr 2020

Link zum Original-KURIER-Artikel

Es steht fest, wofür die EU

im Jahr 2020 Geld ausgeben wird.

Am 18. November gab es im Europa-Parlament

eine Einigung über die Ausgaben für das Jahr 2020.

Im Europa-Parlament werden die

Gesetze für die Mitgliedsländer der EU beschlossen.

Das Europa-Parlament wird mit

EU-Parlament abgekürzt.



Am meisten Geld wird die EU

für Landwirtschaft, Fischerei

und den Schutz der Artenvielfalt ausgeben.

Die Artenvielfalt zeigt, wieviele verschiedene

Tier- und Pflanzenarten

in einem bestimmten Gebiet leben.



Fast genau so viel Geld wird ausgegeben,

um ärmere Länder in der EU zu unterstützen.

So sollen Unterschiede zwischen den Mitglieds-Ländern

in der Wirtschaft und in der Lebensqualität

ausgeglichen werden.



Ein Teil wird für die Forschung,

den Klimaschutz und die

Bildung von Jugendlichen verwendet.

Ein weiterer Teil wird für die Sicherheit der EU

und den Grenzschutz verwendet.