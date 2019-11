Europa-Parlament beschließt Klima-Notstand

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Europa-Parlament hat den Klima-Notstand für Europa erklärt.

429 Politiker waren dafür, während 225 Politiker dagegen waren.

Im Europa-Parlament werden Gesetze für die

EU-Mitgliedsländer beschlossen.

Der Klima-Notstand soll dazu dienen,

mehr auf den Klimawandel aufmerksam zu machen.

Alle Länder auf der Welt sollen mehr gegen den Klimawandel tun.

Durch den Klimawandel wird es auf der Erde immer wärmer.

Das schadet der Umwelt.

In Deutschland haben einige Städte bereits den

Klima-Notstand ausgerufen und Änderungen vorgenommen.

In einigen deutschen Städten wurden Straßen zu

Radwegen umgebaut und höhere Park-Kosten eingeführt.

Ende September wurde auch in Österreich der

Klima-Notstand ausgerufen.