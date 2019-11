EU-Parlament hat eine neue Kommission

Das EU-Parlament hat am 27. November

die neue EU-Kommission bestätigt.

Im EU-Parlament sitzen Mitarbeiter

aus allen Ländern der EU.

Die Mitarbeiter entscheiden mit

über die Politik in der EU.

Die EU-Kommission schlägt zum Beispiel

Gesetze vor.

Und sie überprüft, ob sich die EU-Länder

an die Gesetze halten.

Ursula von der Leyen ist die Präsidentin

von der EU-Kommission.

Sie hat vor ein paar Wochen die neuen

EU-Kommissare vorgestellt.



EU-Kommissare kümmern sich

um bestimmte Bereiche.

Die Bereiche sind zum Beispiel Geld-Angelegenheiten

oder die Umwelt.

Jedes Land darf einen EU-Kommissar bestimmen.

Auch Österreich hat einen EU-Kommissar.

Er heißt Johannes Hahn und ist Budget-Kommissar.

Der Budget-Kommissar kümmert sich um die

Geld-Angelegenheiten der EU.

Am 27.November hat das EU-Parlament die neuen

EU-Kommissare bestätigt.

Das heißt, die EU-Kommissare dürfen am

1.Dezember mit ihrer Arbeit beginnen.