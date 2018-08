Es gibt weniger Arbeitslose in Österreich

Im Juli gab es in Österreich im Vergleich

zum letzten Jahr weniger Arbeitslose.

282 583 Menschen haben im Juli einen Job gesucht.

In allen Bundesländern gibt es weniger Arbeitslose

als im letzten Jahr.

In Tirol ist die Zahl der Arbeitslosen

am stärksten zurückgegangen.

In Wien, Salzburg und Vorarlberg ist die Zahl

der Arbeitslosen weniger zurückgegangen.

Bei Männern ging die Zahl der Arbeitslosen

stärker zurück als bei Frauen.

Für junge Menschen war es

im Juli leichter einen Job zu finden.