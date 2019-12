Erling Haaland ist östereichischer Fußball-Spieler vom Jahr 2019

Jedes Jahr wird in Österreich ein

Fußballspieler zum Spieler des Jahres gewählt.

Erling Haaland wurde heuer

Fußballspieler des Jahres.

Die Trainer von den Bundesliga-Vereinen

wählten ihn zum österreichischen

Fußballspieler vom Jahr 2019.

In der Bundesliga spielen die besten

Fußball-Mannschaften von einem Land

gegeneinander.

Erling Haaland kommt aus Norwegen und spielt

in Österreich für Red Bull Salzburg.

Erling Haaland hat in dieser Saison

schon 28 Tore für Salzburg geschossen.