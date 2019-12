Einige Punkte im neuen Sozialhilfe-Gesetz müssen geändert werden

Die Regierung von ÖVP und FPÖ

beschloss ein neues Sozialhilfe-Gesetz.

In Österreich überprüft der Verfassungs-Gerichtshof,

ob Gesetze in Ordnung sind.

Wenn Gesetze gegen die Verfassung

verstoßen, dann sind sie nicht erlaubt.

Die Verfassung ist das allerhöchste Gesetz

in einem Land.

Vom Verfassungs-Gerichtshof wurden 2 wichtige

Bestimmungen im Sozialhilfe-Gesetz geändert.



Diese 2 Bestimmungen müssen geändert werden:

Die frühere Regierung wollte, dass nur Menschen,

die gut Deutsch sprechen,

die ganze Sozialhilfe bekommen.

Außerdem sollten Familien mit mehreren Kindern

für jedes Kind immer weniger Geld bekommen.

Beide Bestimmungen müssen geändert werden.

Sie verstoßen gegen die Verfassung.