Eine besondere Führung im Museum

Am 5. Mai fand im Kunsthistorischen Museum

ein Treffen statt.

An diesem Tag ist auch der europäische Protest-Tag

zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung.

Jeder Mensch soll die gleichen Rechte haben,

auch Menschen mit Behinderung.

Bis jetzt ist das in vielen Bereichen immer noch nicht so.

Deswegen hat das Kunsthistorische Museum

dieses Treffen veranstaltet.

Bei diesem „Instameet“ ging es um eine

Führung durch die Sonderausstellung „The Shape of Time“.

Instameet besteht aus den beiden Worten

„ Instagram“ und „Meeting“.

Ein Meeting ist ein Treffen und Instagram ist eine Internetseite,

auf der man kurze Nachrichten miteinander teilen kann.

Bei dem Treffen ging es darum, bei der Führung

Fotos zu machen und Geschichten dazu

auf Instagram zu teilen.

Diese Veranstaltung war für Menschen mit Seh-Behinderungen,

Hör-Behinderungen, Menschen mit Lernschwierigkeiten

und Menschen, die einen Rollstuhl brauchen, gedacht.

Das besondere war, dass Instagram-Nutzer

kurze Videos und Geschichten zu den Kunstwerken

auf Instagram veröffentlichen konnten.

Bei der Führung wurden alte Kunstwerke mit

modernen Kunstwerken zusammen gezeigt.

Dabei hat man festgestellt, dass die alten

und neuen Kunstwerke gut zusammenpassen.

Nach dem man interessante Sachen über die

Kunstwerke erfahren hat, durfte man Fotos machen.

Man durfte auch über die Kunstwerke

aus seiner eigenen Sicht berichten.

Die Fotos der Kunstwerke konnte man auf Instagram

mit vielen Menschen auf der Welt teilen.

Dafür bietet Instagram die Funktion

von sogenannten „Instastorys“ an.

Eine Instastory ist eine kleine Geschichte,

die man auf Instagram mit anderen teilen kann.

Das macht man mit Fotos und selbstgeschriebenen Texten.

Wenn man sich mit Instagram nicht auskennt,

bekam man Unterstützung dabei.

Herr Kilian Prader von der Organisation Igersvienna

kennt sich mit Instagram aus.

Er veranstaltet und organisiert zusammen mit Museen

solche Veranstaltungen für Menschen, die Instagram nutzen.