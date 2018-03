Ein Roboter, der aussieht wie ein Fisch und sich auch so bewegt

Link zum Original-KURIER-Artikel

An dem „Massachusetts Institute of Technology“, „MIT“

wurde ein Unterwasser-Roboter entwickelt.

Das „MIT“ ist eine bekannte technische Universität in den USA.

Der Roboter sieht aus wie ein Fisch

und bewegt sich auch wie einer.

Er hat Flossen, sowie ein Fisch, mit denen er sich bewegt.

Die Fische im Meer erschrecken sich nicht vor dem Fischroboter.

Dadurch kann der Roboter Fische

in ihrer natürlichen Umgebung beobachten, ohne sie zu stören.

Forscher sagen, dass sich Unterwasser-Roboter bis jetzt

anders fortbewegt haben.

Aber dabei haben sich die anderen Meeres-Lebewesen

erschrocken und sie sind sofort weg geschwommen.

Der Roboter heißt "Soft Robotic Fish",

oder auch „SoFi“.

SoFi kann von Tauchern mit einer Fernbedienung

aus einer Entfernung von 20 Metern gesteuert werden.

Diese Fernbedienung sieht aus wie der Controller

bei einer Spielekonsole.

Die Bewegungen von SoFi werden von

2 Seitenflossen unterstützt, die verstellbar sind.

An der Spitze von SoFi ist eine Kamera angebracht.

Der Fischroboter ist 47 Zentimeter lang

und wiegt nur 1,6 Kilogramm.

Der Forscher Robert Katzschmann und seine Kollegen,

mussten einige Roboterteile immer wieder verändern

und neu entwickeln, damit sie in den Roboter passen.

SoFi kann in bis zu 18 Meter tiefen Wasser eingesetzt werden.

Noch tiefer unten ist der Wasserdruck zu stark für SoFi.

Filmaufnahmen zeigen, dass SoFi von den Fischen

nicht als Bedrohung wahrgenommen wird.

Deswegen sind Katzschmann und seine Kollegen sicher,

dass SoFi neue Einblicke in die verschiedenen

Lebensräume der Meeres-Lebewesen möglich macht.

Katzschmann und seine Kollegen sagen,

das der Roboterfisch noch verbessert werden muss.

Aber sie wollen in Zukunft das Verhalten

von Meereslebewesen mit SoFi beobachten.

Katzschmann und seine Kollegen wollen auch erforschen,

ob SoFi benutzt werden kann, um das Verhalten

von Meereslebewesen zu beeinflussen.

Außerdem wollen sie mit mehreren Roboterfischen

einen Schwarm machen.

Ein Fischschwarm besteht aus vielen kleinen Fischen,

die zusammen schwimmen, um größer zu wirken

und um sich damit vor gefährlichen Fischen zu schützen.

Mit dem Schwarm von Roboterfischen können sie

die Beweglichkeit von echten Fischschwärmen erforschen.