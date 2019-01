Ein Riesen-Fettberg wurde in einer Kanalisation in Großbritannien entdeckt

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein riesiger Fettberg wurde in einer

Kanalisation in Großbritannien gefunden.

Der 64 Meter lange Fettberg verstopft

einen Abwasserkanal im südenglischen Devon.

Es soll ungefähr 8 Wochen dauern,

den Fettberg zu entfernen.

Laut dem Wasser-Unternehmen „South West Water“,

handelt es sich um den größten Fettberg,

der bisher in Devon gefunden wurde.

Der Direktor von South West Water,

sagte den britischen Medien, dass solche Fettberge

nicht nur in britischen Großstädten auftauchen,

sondern auch an Orten entlang der Küste.

Im Herbst 2017 wurde ein riesiger Fettberg

im Abwasserkanal von London entdeckt.

Der Fettberg verstopfte ebenfalls die Kanalisation.

Der 250 Meter lange und

130 Tonnen schwere Fettberg

bestand unter anderem aus Windeln,

Putztüchern und hartem Kochfett.

Das Entfernen von dem Fettberg

dauerte mehrere Wochen.

Später wurde ein Teil davon

in einem Museum ausgestellt.

Solche Fettberge entstehen durch Abfälle,

die unachtsam die Toilette runtergespült werden.

Viele Briten entsorgen so auch heißes Fett,

dass sich dann zu einer steinharten Masse verklebt.