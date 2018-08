Dominic Thiem gewinnt 1. Spiel der „US-Open“-Tennisturniere

Link zum Original-KURIER-Artikel

In New York findet gerade das größte Turnier im Tennis statt.

Das Turnier heißt, „US Open“.

New York ist ein Bundesstaat in den USA.

Der österreichische Tennisspieler Dominic Thiem

gewann gleich sein 1. Spiel.

Dominic Thiem sagte, dass das wirklich ein super Spiel war

und sicher seine beste Einstiegsrunde bei dem großen Turnier.

Er hat sich aber auch beim Training wohlgefühlt.

Er hat nach einer Verkühlung wieder zum Trainieren angefangen.

Dominic Thiem sagte, dass beim Training wieder komplett

gesund war und schon Lust auf das Tennis spielen hatte.

Auch sein Trainer ist mit Dominic Thiem zufrieden.

In der 1. Runde schlug Dominic Thiem gegen seinen Gegner

Mirza Basic in nur 90 Minuten mit 6:3, 6:1 und 6:4.

Weil er gewonnen hat, kommt er in Runde 2

und spielt gegen Steve Johnson.

Das Spiel gegen Steve Johnson wird spannend,

denn Johnson hat ebenfalls viel trainiert.

Thiems Trainer sagte, dass er sich freut,

dass Dominic Thiem wieder so gut spielt.

Das Spiel in New York war eine seiner

besten Einstiegsrunden.

Da sieht man, wie gut er spielt.