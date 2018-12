Diesen Fisch können auch Menschen mit Fisch-Allergie essen

Link zum Original-KURIER-Artikel



Forscher wollen die Lebensumstände von Menschen,

die eine Fischallergie haben, stark verbessern.

Allergiker sein heißt, dass man an einer Allergie leidet.

Für Personen, die an einer Fischallergie leiden,

ist sogar das Einatmen von Fisch-Dämpfen

in Gasthäusern oder auf Märkten,

oder der Hautkontakt mit Fisch, schlimm.

Die Fischallergie ist eine der

gefährlichsten Nahrungsmittel-Allergien.

Im schlimmsten Fall kann es zu

Atem-Stillstand und

Herz-Kreislauf-Stillstand kommen.

Forscher von der Universität Wien fanden heraus,

dass auch Menschen, die auf Fisch allergisch sind,

bestimmte Fische essen können.

Die Forscher haben herausgefunden,

dass in Knorpelfischen weniger

Allergene Stoffe sind, als in Knochenfischen.

Ein Allergen ist der Stoff, der bei Menschen,

die eine Unverträglichkeit haben,

eine Allergie auslöst.

Die Forscher sagen, einige Fischallergiker

können Knorpelfische essen.

Knorpelfische sind Fische, bei denen das Skelet

nicht aus Knochen, sondern aus Knorpeln besteht.

Bevor sie den Fisch essen,

müssen sie aber einen Test

beim Allergie-Spezialisten machen.

Bei dem Test wird überprüft,

ob sie den Knorpelfisch vertragen.

Knorpelfisch ist eine Alternative für Menschen

die eine Fischallergie haben

und trotzdem gerne Fisch essen möchten.

Der Nagelrochen ist so ein Knorpelfisch.

Er ist weit verbreitet und gilt in manchen Ländern

sogar als besonders köstlich.