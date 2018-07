Die Natur soll in die Stadt kommen

Link zum Original-KURIER-Artikel

Die Umwelt soll durch Grünflächen auf Dächern

verbessert werden, das ist der Plan.

Conrad Amber will die Natur auch in die Stadt bringen.

Er will aber nicht nur Häuser grüner gestalten.



Die Rheintaler-Autobahn in Vorarlberg

wirkt zum Beispiel ermüdend auf die Autofahrer.

Auf einem Abschnitt von 12 000 Quadratmetern

sieht man links und rechts nur eine Felswand.

Der Natur-Experte Conrad Amber meinte,

dass es möglich wäre, die 12 000 Quadratmeter,

mit Kletterpflanzen und Grünpflanzen zu bepflanzen.

Die Landesregierung findet diese Idee gut.

In den nächsten 5 Jahren soll der Abschnitt bepflanzt werden.

Es soll dabei untersucht werden, ob die Pflanzen

Auswirkungen auf Klima,

Luftqualität und Feinstaub-Belastung haben.

Feinstaub sind sehr kleine Staub-Teilchen,

die zum Beispiel durch die Abgase beim Autofahren entstehen.

Für Menschen ist Feinstaub gesundheitsschädlich.

Die Optik der Städte muss sich extrem verändern,

damit sie lebenswert bleibt, meint Conrad Amber.

Es sollen mehr Pflanzen auf Gebäuden,

Dächern, Mauern und Straßen wachsen.

Dass das möglich ist, zeigen verschiedene Projekte.

In Mailand wurde zum Beispiel

ein Hochhaus mit 1000 Bäumen bepflanzt.

In Köln fand man heraus,

dass die Temperatur um 2 Grad sinken würde,

wenn man ungefähr jedes dritte Dach bepflanzen würde.

Der Vorteil dabei wäre,

dass die Luft nicht mehr so stark verschmutzt wäre,

weil die Pflanzen den Feinstaub aus der Luft rausfiltern würden.

Bäume und Pflanzen sind für Menschen außerdem sehr wichtig,

weil sie Sauerstoff erzeugen,

den die Menschen einatmen.

Die Pflanzen können also dabei helfen,

Menschen und Umwelt zu schützen.

Conrad Amber präsentiert am 23.1.2019 seine Pläne in Wien.