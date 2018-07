Die Hälfte der Honigernte fällt dieses Jahr aus

Link zum Original-KURIER-Artikel

Heuer wird es in Österreich weniger Honig geben.

Der Grund dafür ist, dass es im März 2018 sehr kalt war.

In den Monaten darauf war es zu heiß.

Das richtige Wetter ist für die Honigernte aber sehr wichtig.

Durch das trockene und warme Wetter im April im Norden

und Osten von Österreich welkte der Raps früher

und gab zu wenig Nektar.

Nektar ist eine zuckerhaltige und wässrige Flüssigkeit,

die in vielen Pflanzen enthalten ist.

Bienen fühlen sich von dieser Flüssigkeit angelockt

und nehmen den Nektar auf.

Dem Nektar wird im Bienenstock von den Bienen

das Wasser entzogen.

Dann wird er von ihnen in eine

aus Wachs geformte Zelle einfüllt.

Der Bienenzüchter entnimmt

die mit Nektar gefüllten Zellen aus dem Bienenstock.

In einer Honigschleuder wird dann der Honig gewonnen.

Es ist auch sehr ungewöhnlich,

dass österreichweit kein Waldhonig geerntet wurde.

Bienen sammeln manchmal auch Honigtau

von den Blättern von Bäumen.

Somit fehlt in Österreich die Hälfte der gesamten Honigernte.

Weil es auch in den letzten Jahren zu wenig Honig gab,

gibt es nur wenig Vorrat an Honig.

Käufer müssen sich darauf einstellen, dass der Honig

im Supermarkt zukünftig teurer wird.