Die Grippe kommt diesen Winter früher als sonst

Im Winter erkranken jedes Jahr

viele Menschen an der Grippe.

Meistens fängt die Grippe-Welle

im Jänner an.

Wenn sich in einem bestimmten Zeitraum

viele Menschen mit der Grippe anstecken,

nennt man das Grippe-Welle.

Dieses Jahr hat die Grippe-Welle

schon im Dezember angefangen.

In Österreich, im Bundes-Land Tirol,

sind schon sehr viele Schüler der an Grippe erkrankt.

In Tirol wurden deshalb schon 2 Volks-Schulen

vorübergehend geschlossen.



Die Grippe ist eine schwere Krankheit.

Alte Menschen oder zum Beispiel Menschen,

mit einer Lungen-Krankheit

können sogar an der Grippe sterben.

Mit einer Impfung kann man sich

vor der Grippe schützen.

Eine Grippe wird von Viren ausgelöst.

Bei einer Grippe bekommt man

schnell, hohes Fieber.

Oft hat man auch Kopfschmerzen und

Muskelschmerzen.

Im letzten Winter sind in Österreich

ungefähr 2000 Menschen an Grippe gestorben.