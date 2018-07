Deutschland: Ab 1. Jänner 2019 Fahrverbote für ältere Diesel-Autos in Stuttgart

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 11. Juli hat die Regierung in Baden-Württemberg beschlossen,

dass es ab 1. Jänner 2019 ein Fahrverbot

für alte Diesel-Autos geben soll.

Diese Fahrverbote gelten in Stuttgart

und betreffen sehr viele ältere Diesel-Autos.

Für neuere Diesel-Autos ab „Euronorm 5“ gilt das Fahrverbot nicht.

Die Euronorm legt fest wie viele Abgase ein Auto produzieren darf.

Die Abgase von neueren Diesel-Fahrzeugen

entsprechen der Euronorm 5 oder 6.

Da sie weniger Abgase produzieren, gilt das Verbot für sie nicht.

Die Fahrverbote sorgen dafür, dass die Umwelt

nicht mehr so stark durch Auto-Abgase verschmutzt wird.

Dadurch kommen auch weniger Schadstoffe in die Luft

und diese bleibt sauberer.

In Hamburg gibt es für bestimmte

Strecken-Teile bereits ein Diesel-Fahrverbot.