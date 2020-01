Der „Vier-Pfoten“-Gründer Heli Dungler ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Heli Dungler ist am 5. Januar 2020

an einem Herzinfarkt gestorben.

Dungler war der Gründer von

der Tierschutz-Organisation „Vier-Pfoten“.

„Vier-Pfoten“ ist eine österreichische Organisation,

die weltweit bekannt ist.

Es gibt die Organisation in 15 verschiedenen Ländern.

Dungler hat „Vier-Pfoten“ im Jahr 1988 in Wien gegründet.

Davor arbeitete er bei

der Organisation „ Greenpeace Österreich“.

Anfangs waren die „Vier-Pfoten“ vor allem

gegen die Nutzung von Tier Pelz

und gegen Auftritte von Tieren im Zirkus.

Dann hat sich „Vier-Pfoten“ auch für den Schutz

von Großkatzen und Straßentieren eingesetzt.

Dungler wollte außerdem gegen

den Klimawandel kämpfen.

Viele Menschen sind sehr traurig,

weil Dungler gestorben ist.

Auch andere Organisationen,

wie zum Beispiel „ Greenpeace“

und der „ WWF“ trauern um Dungler.