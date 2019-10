Der Schlagersänger Karel Gott ist gestorben

Link zum Original-KURIER-Artikel

Der tschechische Schlagersänger Karel Gott,

ist mit 80 Jahren in Prag gestorben.

Im September 2019 hat er bekannt gegeben,

dass er an Leukämie erkrankt ist.

Leukämie ist Blutkrebs.

Am 1. Oktober starb er an der Krankheit.

Karel Gott war bekannt als „goldene Stimme aus Prag“.

Eines seiner bekanntesten Lieder war

das Titellied zur Kinderserie „Die Biene Maja“.

Karel Gott hatte 4 Töchter.

Er gewann insgesamt 42 Mal die Musik-Auszeichnung

„Sänger des Jahres“, in Tschechien

und erhielt viele weitere Auszeichnungen.