Der Luisa-Code soll Frauen schützen

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Deutschland und in der Schweiz läuft

eine Schutz-Aktion für Frauen.

Diese Aktion heißt Luisa-Code und soll

Frauen vor sexueller Belästigung schützen.

Wenn sich eine Frau belästigt fühlt,

kann sie beim Bar-Personal von dem Lokal fragen,

„Ist Luisa hier?“

Dadurch können Frauen, ohne aufzufallen

um Hilfe bitten, die sie dann auch bekommen.

Gestartet wurde diese Aktion Ende 2016

in Deutschland, in der Stadt „Münster“.

Inzwischen beteiligen sich 40 Orte in Deutschland

und 2 Orte in der Schweiz an dieser Aktion.

Frau Lea Goetz arbeitet bei der

Luisa-Organisations-Stelle in Münster.

Sie sagt, dass sexuelle Gewalt in der Öffentlichkeit

ein sehr großes Thema für Frauen ist.

Wenn ein Lokal bei der Aktion mitmachen möchte,

wird das Personal geschult, den Frauen zu helfen.

Goetz sagt, dass ein guter Rückzugs-Ort

für die Frauen wichtig ist.

Das kann zum Beispiel der Raum für die Mitarbeiter sein.

In dem Raum können sich die Frauen dann ein Taxi rufen,

Freunde oder die Polizei anrufen.

Auf den Damen-WCs hängen Plakate.

Auf den Plakaten stehen die Lokale,

die bei der Aktion „Luisa“ mitmachen.

Die Internetseiten der Frauen-Notrufe liefern auch

Informationen zu den Luisa-Partnern.

Bei „Luisa“ gibt es auch Aufklärung über K.O. Tropfen

und Reiseführer für Partys.

Als K.O. Tropfen werden Stoffe bezeichnet,

die dazu verwendet werden, Frauen bewusstlos zu machen,

um sie sexuell zu missbrauchen.

Es gab in der letzten Zeit immer wieder Produkte,

die Frauen vor Vergewaltigung schützen sollen.

Vergewaltigung bedeutet,

dass man eine andere Person zum Sex zwingt.

Die Produkte waren zum Beispiel ein Nagellack,

ein Strohhalm und eine Serviette, mit denen man erkennt,

ob K.O. Tropfen ins Getränk dazu gemischt wurden.

Weltweit gibt es auch eine andere Aktion.

Diese Aktion wird „Angel Shot“ genannt.

Ein Angel Shot ist ein Getränk

und heißt auf Deutsch „Engelsschuss“.

Wenn Frauen einen „Angel Shot“ bestellen,

bekommen sie Hilfe.

Auch hier wird dann ein Taxi oder die Polizei gerufen

oder die Frau wird zu ihrem Auto begleitet.

Es gibt aber auch Kritik zur Aktion Luisa.

Kritik bedeutet, jemand sagt seine Meinung

zu einer Sache oder einer Person.

Die Kritik ist, dass durch diese Aktion nicht die Täter

im Mittelpunkt stehen, sondern die Opfer selbst.

Es wird dem Opfer überlassen, sich vor Belästigung

und Vergewaltigung zu schützen.