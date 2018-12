Depressionen nach der Geburt betreffen auch Väter

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Großbritannien will die britische Gesundheitsbehörde

„ National Health Service“, junge Väter mehr unterstützen.

National Health Service ist englisch und bedeutet

Nationaler Gesundheits-Dienst.

2015 stellten Forscher fest, dass auch Männer

an psychischen Problemen nach

der Geburt von einem Baby leiden können.

Manche Väter leiden während der Schwangerschaft

von ihrer Partnerin oder nach der Geburt

vom gemeinsamen Kind, an psychischen Problemen.

Ihnen soll professionell und unkompliziert geholfen werden.

Väter, die sich überfordert fühlen,

sollen so entlastet werden.

Die Mütter sollen dadurch auch entlastet werden.

Sie sollen sich nicht extra um ihren Partner sorgen müssen.

Ein kleiner Teil aller Mütter leidet

nach der Geburt an psychischen Erkrankungen

wie depressiven Verstimmungen.

Typisch für eine depressive Verstimmung ist

Niedergeschlagenheit, Lustlosigkeit und

schnelle Erschöpfung.

Diese Verstimmungen werden als

postpartale Stimmungskrisen bezeichnet.

Postpartal bedeutet, nach der Geburt.

Mütter leiden dabei oft unter

Angstzuständen und Schlaflosigkeit.

Männer hingegen ziehen sich eher zurück

oder sind aggressiv.

Der Besuch bei einem Psychologen kann

gegen die postpartale Depression helfen.

Außerdem kann es helfen, sich mit Menschen

auszutauschen, die in einer ähnlichen Situation sind.