Das war die Verleihung vom Inklusionspreis 2019

Am 19. November waren ich Vanessa,

und meine Kollegin Melanie, bei der Verleihung

vom Inklusionspreis von der Lebenshilfe.

Die Lebenshilfe hat den Inklusionspreis

heuer zum 4. Mal verliehen.

Mit dem Inklusionspreis werden Projekte ausgezeichnet,

die zeigen, wie man Inklusion umsetzen kann.

Inklusion bedeutet, dass kein Mensch

aus der Gesellschaft ausgeschlossen wird.

Inklusion heißt, dass jeder so akzeptiert wird,

wie er ist und dass jeder die gleichen Chancen hat.

Durch den Inklusionspreis sollen

andere Menschen, Organisationen und Unternehmen

dazu ermutigt werden, mehr für die

Inklusion von Menschen mit Behinderung zu machen.

Den ganzen Abend über gab es

eine Übersetzerin für Gebärdensprache.

So konnten auch gehörlose Menschen

an der Veranstaltung teilnehmen.

Es wurden 9 Inklusionspreise verliehen.

Ausgezeichnet wurden Projekte in ganz Österreich.

Die Gewinner wurden von einer Gruppe

von Experten ausgewählt.



Welche Projekte mit dem

Inklusionspreis ausgezeichnet wurden,

kann man hier nachlesen.



Der Saal, wo die Preisverleihung stattfand,

war groß und festlich geschmückt.

Die Tische waren mit Kerzen dekoriert.

Als Geschenk erhielt jeder Gast ein kleines

Paket mit Buntstiften.

Auf jedem Platz waren kleine Vorspeisen hergerichtet

und es gab verschiedene Getränke.



Die Stimmung war gut und die Preisverleihung

hat den Leuten sehr gut gefallen.

Uns hat die Inklusionspreis Gala

von der Lebenshilfe auch sehr gefallen und

wir sind froh, dass wir dabei sein durften.