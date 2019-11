Das Volksbegehren für „Bedingungsloses Grundeinkommen“ startet am 18. November

Link zum Original-KURIER-Artikel

Am 18. November startet ein neues

Volksbegehren in Österreich.

Wenn die viele Menschen ein

gemeinsames Anliegen haben,

können sie ein Volksbegehren starten.

Wenn 100 000 Menschen

für das Volksbegehren unterschreiben,

müssen die Politiker im Nationalrat

darüber sprechen.

Gegründet wurde wurde das Volksbegehren

von Peter Hofer, aus Graz.

Er wird dabei von keiner Partei und

von keinem Verein unterstützt.



Bei diesem Volksbegehren kann man für

ein bedingungsloses Grundeinkommen

für alle Österreicher stimmen.

Bedingungslos bedeutet,

dass man dafür nichts tun muss.

Das Volksbegehren fordert,

dass jeder Österreicher 1 200 Euro

pro Monat bekommt, egal ob er

arbeiten geht, oder nicht.

Wird ein bedingungsloses

Grundeinkommen eingeführt,

dann gibt es dafür kein Arbeitslosengeld

und keine Sozialhilfe mehr.

Bis zum 25. November kann man

für das Volksbegehren unterschreiben.

In Wien ist das in den Amtshäusern

der Stadt Wien möglich.

In den Bundesländern kann man auf der

Gemeinde seine Unterschrift abgeben.

Man kann auch mit einer Handy-Unterschrift

im Internet das Volksbegehren unterschreiben.