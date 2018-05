Das Great Barrier Reef wird gerettet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Das Great-Barrier-Reef vor Australien

ist das größte Korallen-Riff der Welt.

Es ist seit vielen Jahren sehr verschmutz und kaputt.

Die Gründe dafür sind, Umwelt-Verschmutzung

und die Klima-Veränderung.

In den Jahren 2016 und 2017

war es sehr heiß in Australien.

Die Hitze hat große Teile vom Riff zerstört.

Die Regierung will mit dem Geld andere Orte

für die Landwirtschaft schaffen

und die Arbeits-Art ändern.

Die Änderung soll bewirken,

dass keine Pflanzen-Schutzmittel,

die Giftig sein können,

in das Gebiet vom Great-Barrier-Reef fließen.

Die Regierung will damit erreichen,

dass es das Great-Barrier-Reef noch sehr lange gibt.

Außerdem soll es wieder schön ausschauen.

Touristen schauen sich das Great-Barrier-Reef sehr gerne an,

was dem Land Geld und Arbeitsplätze bringt.