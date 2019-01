Das Fotografieren unter Frauenröcke ist jetzt in Großbritannien verboten

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Großbritannien darf nicht mehr unter Röcke

von Frauen fotografiert werden.

Dazu gibt es jetzt ein Gesetz in Großbritannien.

Wer gegen das Gesetz verstößt, wird bestraft.

Auf Englisch wird das heimliche Fotografieren unter

Röcke und Kleider „Upskirting“ genannt.

Die 27-Jährige Gina Martin freute sich über das Verbot bei Twitter.

Sie setzte sich mit einer Aktion aktiv für das Verbot ein.

Gina Martin hatte selbst unangenehme Erfahrungen

damit gemacht.

Sie wurde bei einem Musik-Konzert von einem

Unbekannten bedrängt.

Danach hat der Unbekannte ein Foto unter ihrem

Rock gemacht und das Foto über das Handy-Programm

Whatsapp weitergeschickt.

Sie hat die Polizei alarmiert und das Foto wurde gelöscht.

Die Ermittlungen gegen den Verdächtigen sind

eingestellt worden, weil das damals in England

und Wales nicht strafbar war.

Gina Martin startete eine Aktion, bei der sie

insgesamt 110 000 Unterschriften sammelte.

Sie hat deswegen Hass-Botschaften und

Vergewaltigungs-Drohungen in den sozialen Medien erhalten.

Das Gesetz wurde zwischenzeitlich gestoppt, weil ein

Politiker mit dem Gesetz nicht einverstanden war.

Die Regierung von Premierministerin Theresa May hat

das Gesetz trotzdem beschlossen.

Seit Dienstag ist das „Upskirting“ in ganz Großbritannien verboten.

Tätern, die sich nicht an das Gesetz halten, droht

eine Haftstrafe.