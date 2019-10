Dänemark: Skifahren ohne Schnee

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Dänemark kann man in Zukunft auch

ohne Schnee Skifahren.

Auf dem Dach der Müllverbrennungs-Anlage

in Kopenhagen wurde eine Ski-Piste gebaut.

Kopenhagen ist die Hauptstadt von Dänemark.

Die Piste besteht aus grünen Plastik-Matten.

Am 4. Oktober wird die Ski-Piste eröffnet.

Die Ski-Piste ist 450 Meter lang.

Von der Ski-Piste hat man einen schönen Blick

auf Kopenhagen.

Einige Skifahrer haben die Ski-Piste bereits

Anfang 2019 getestet.

Eine Skifahrerin sagte, dass ihr das Fahren

auf den grünen Plastik-Matten richtig Spaß gemacht hat.

Sie meinte auch, dass es besonders ist,

dass man hier mit Blick auf Kopenhagen Skifahren kann.

Ab dem Jahr 2020 soll bei der Müllverbrennungs-Anlage

auch eine Kletter-Wand eröffnet werden.