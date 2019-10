Brot enthält oft sehr viel Salz

Link zum Original-KURIER-Artikel

Bei einer Untersuchung wurden die Zutaten

von verschiedenen Brot-Sorten untersucht.

Dabei hat man herausgefunden, dass

in vielen Brot-Sorten sehr viel Salz enthalten ist.

Dafür wurden in Bäckereien und Supermärkten

16 verschiedene Brot-Sorten untersucht.

In 10 von 16 Broten war sehr viel Salz enthalten.

In den anderen 6 Broten war nicht so viel Salz enthalten.

Man sollte am Tag nicht mehr als 6 Gramm Salz essen.

Viel Salz erhöht das Risiko für hohen Blutdruck

oder für eine Herz-Kreislauf-Erkrankung.

Es lohnt sich, wenn man beim Bäcker nach

einem Brot fragt, das weniger Salz enthält.