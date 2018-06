Britische Forscher haben eine Hornhaut gedruckt

Link zum Original-KURIER-Artikel

In Großbritannien ist es Forschern

von der Universität Newcastle gelungen,

eine Hornhaut für das menschliche Auge zu drucken.

Die Hornhaut ist ein Teil vom Auge

und ist für das Sehen sehr wichtig.

Um die Hornhaut zu drucken,

haben die Forscher einen 3D-Drucker verwendet.

Diese Hornhaut haben die Forscher dann

mit verschiedenen Eiweiß-Stoffen

aus menschlichem Bindegewebe vermischt.

Bindegewebe ist Gewebe, dass in verschiedenen Bereichen

vom Körper Zellen mit Organen verbindet.



Was verbessert sich durch diese neue Möglichkeit?

Es gibt viel zu wenig Hornhaut,

die Ärzte den Patienten ins Auge verpflanzen können.

Nach Verletzungen oder Entzündungen kann eine Operation

den Patienten davor retten, dass er blind wird.

Die neue Möglichkeit eine Hornhaut zu drucken,

dauert weniger als 10 Minuten.

Als äußerste Schicht vom menschlichen Auge,

ist die Hornhaut sehr wichtig für das Sehen.

Weltweit benötigen 10 Millionen Menschen eine Operation,

um Hornhaut-Blindheit als Folge

von verschiedenen Krankheiten zu verhindern.



Gedruckt wurde die Hornhaut mithilfe von Alginat,

ein Stoff, der aus Algen gewonnen wird, und Kollagen.

Kollagen ist ein Eiweiß-Stoff der in Knochen

und Knorpeln enthalten ist.

Der Stoff wird Bio-Tinte genannt.

Die Forscher haben eine Bio-Tinte entwickelt,

die flüssig genug ist, um daraus mit einem

3D-Drucker eine Hornhaut zu drucken.

Gleichzeitig ist die Bio-Tinte aber fest genug,

dass sie die gewünschte Form behält.

Die Forscher haben außerdem bewiesen,

dass sie die Hornhaut an die Bedürfnisse

vom Patienten anpassen können.

Zum Beispiel, können die Forscher die Größe

und die Form der Hornhaut

dem Auge vom Patienten anpassen.

In Zukunft könnte mit dieser Möglichkeit

so viel Hornhaut gedrückt werden, wie gebraucht wird.

Bis das möglich ist wird es allerdings noch einige Jahre dauern.