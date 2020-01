Australien: Die Feuerwehr hat den größten Buschbrand unter Kontrolle

Link zum Original-KURIER-Artikel

Seit Oktober 2019 gibt es in Australien

schlimme Buschbrände.

Solche Brände können zum Beispiel

durch Blitzeinschläge oder durch

weggeworfene Zigaretten ausgelöst werden.

Durch das heiße und trockene Wetter in Australien

können Brände schnell sehr groß werden.

In Australien gibt es während den

wärmeren Jahreszeiten oft Brände.

Dieses Mal ist es aber besonders Schlimm,

weil so viele Gebiete betroffen sind.

Durch die Brände sterben sehr viele Tiere

und Menschen verlieren ihr Zuhause.

Es gibt aber auch gute Neuigkeiten.

Die Feuerwehr in Australien konnte am 13. Januar 2020

das größte Buschfeuer unter Kontrolle bringen.

Das heißt, dass sich das Feuer

nicht mehr unkontrolliert ausbreiten kann.

Das Buschfeuer befand sich in New South Wales,

in der Nähe von der Hauptstadt von Australien, Sydney.

Laut Wettervorhersagen soll es in den nächsten Tagen

in einigen Brandgebieten regnen.

Der Regen kann dabei helfen, die Brände zu löschen.