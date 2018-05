Link zum Original-KURIER-Artikel

Die spanische Fußball-Mannschaft „Atletico Madrid“

hat die Europa League gewonnen.

Die Europa League ist der zweitwichtigste Wettbewerb

im europäischen Fußball.

Atletico Madrid hat im Endspiel gegen die Mannschaft

„Olympique Marseille“ gespielt.

Atletico hat das Spiel mit 3:0 gewonnen.

Damit hat Atletico bereits zum 3. Mal

die Europa League gewonnen.

Aber weil Atletico so gut ist, wurde auch von ihnen erwartet,

dass sie das Spiel gewinnen.

Bei dem Spiel war zuerst die Mannschaft

„Olympique Marseille“ die bessere Mannschaft.

Atletico Madrid wurde dann schnell

zur besseren Mannschaft.

In dem Spiel hat der Spieler Antoine Griezmann

gleich 2 Tore für Atletico geschossen.

Atletico hat sich auch sehr angestrengt für diese Tore.

Für Marseille lief das Spiel nicht mehr so gut.

Erst am Ende vom Spiel wurde Marseille wieder

gefährlich für Atletico.

Aber das hat nicht mehr ausgereicht und am Ende

hat Atletico noch das 3. Tor geschossen.

Der Spieler Antoine Griezmann war sehr wichtig

für den Sieg von Atletico.

Das war sein erster Titelgewinn mit seiner Mannschaft.

Aber wie es für Griezmann weitergeht, ist noch unbekannt.

Es ist nämlich nicht sicher, ob Griezmann

bei Atletico Madrid bleiben wird.

Die Mannschaft „FC Barcelona“ möchte ihn

zu einem Wechsel in ihre Mannschaft überreden.

FC steht beim Fußball für Fußball Club.