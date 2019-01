Antarktis: Forscher erntet mehr als 200 Kilo Gemüse

Link zum Original-KURIER-Artikel

Ein Forscher hat in der Antarktis

mehr als 200 Kilo Gemüse geerntet.

Der Forscher hat das Gemüse

in einem speziellen Gewächs-Haus angepflanzt.

Das Gewächs-Haus funktioniert ohne Erde,

ohne Tageslicht und ohne Pflanzen-Schutzmittel.

In dem Gewächs-Haus wurden Salat,

Gurken und Tomaten geerntet.

Der Forscher war erstaunt,

dass so viel Gemüse geerntet werden konnte.

Der Forscher versuchte auch Erdbeeren

und Paprika anzupflanzen, das klappte aber nicht.

Forscher haben 300 Proben

aus dem Gewächs-Haus gesammelt.

Diese Proben wollen sie untersuchen.

Die Forscher schauen, wie sie diese

neuen Informationen in Zukunft

weiterverwenden können.