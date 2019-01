Ältere Menschen verbreiten öfter Falsch-Nachrichten im Internet

Link zum Original-KURIER-Artikel

Amerikanische Forscher von

den Universitäten Princeton und New York,

haben eine neue Untersuchung veröffentlicht.

Dabei geht es um das Thema „Fake News".

Fake-News ist Englisch und

bedeutet auf Deutsch Falsch-Nachrichten.

Dabei haben die Forscher herausgefunden,

dass ältere und konservative Menschen

öfter Fake-News im Internet verbreiten als andere.

Konservative Menschen sind eher dagegen,

dass sich in der Gesellschaft etwas ändert.

Ihnen sind bestimmte Ansichten wichtig,

wie zum Beispiel die Familie oder der Glaube.

Für die Untersuchung haben die Forscher

Nachrichten von 1 200 Menschen in den USA

auf der Internet-Seite „ Facebook“ überprüft.

Sie stellten auch fest, dass Nutzer ab 65 Jahren,

deutlich öfter Falsch-Meldungen verbreiten,

als Facebook-Nutzer zwischen 18 Jahren und 29 Jahren.

Die Forscher meinen, dass deswegen

so viele ältere Menschen Fake-News verbreiten,

weil sie sich nicht so gut im Internet auskennen.

Die Forscher begründeten es auch damit,

dass das Gedächtnis von älteren Menschen nachlässt.

So können sie sich schneller nicht mehr an die Themen

und deren Quellen erinnern, die sie geteilt haben.

Mit Quelle ist in diesem Zusammenhang

die Person oder die Organisation gemeint,

von der die Information ursprünglich gekommen ist.