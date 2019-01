Ab 15. Jänner gibt es ein Essverbot in allen U-Bahnen in Wien

In den U-Bahnen in Wien riecht es oft schlecht,

weil die Fahrgäste stark riechende Speisen

in den Zügen essen.

Seit September 2018 gibt es deshalb

ein Essverbot in der U6.

Ab dem 15. Jänner gilt das Essverbot

auch in der U1, U2, U3 und in der U4.

Einige Menschen finden das Essverbot nicht gut.

Durch das Essverbot entsteht

aber weniger Müll in den U-Bahnen.

Getränke dürfen weiterhin

überall getrunken werden.

Alkoholische Getränke sind die Ausnahme.

Sie sind in den Zügen auch verboten.