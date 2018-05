2. FSW-Selbstvertreter-Tag am 7. Mai 2018

Am Montag, dem 7. Mai,

hat der 2. FSW-Selbstvertreter-Tag stattgefunden.

Das Thema der Veranstaltung war Unterstützung.

Wie sich die Teilnehmer Unterstützung wünschen,

wurde in 4 verschiedenen Arbeitsgruppen besprochen.



Der 2. FSW-Selbstvertreter-Tag hat von 8 Uhr bis 16:30 Uhr

im ÖGB-Gebäude bei der Donaumarina stattgefunden.

Robert Bacher, vom Fonds Soziales Wien (FSW),

hat die Eröffnungsrede gehalten.

Um 10:30 Uhr hat die Stadträtin Sandra Frauenberger,

ihre Begrüßungs-Rede gehalten.

Sie sprach über die Grundrechte

von jedem Menschen in Österreich.

Alles was gesagt wurde, wurde für Gehörlose

von einem Dolmetscher in Gebärdensprache übersetzt.

Nach der Rede der Stadträtin

wurden die 4 Arbeitsgruppen gebildet.

Man konnte sich, je nach Interesse aussuchen,

in welcher Gruppe man sein wollte.

Die Arbeitsgruppen beschäftigten sich

mit verschiedenen Formen von Unterstützung

für Menschen mit Behinderung.



Meine Kollegin und ich waren in der Arbeitsgruppe 4:

„Menschen mit Behinderung und Politik“.

In der Arbeitsgruppe ist es darum gegangen,

wie Selbstvertreter besser mit der Politik

zusammenarbeiten können.

Ein großes Thema war auch die bessere Umsetzung

vom Behinderten-Gleichstellungs-Gesetz.

In den anderen Arbeitsgruppen wurde über

die Unterstützung von Menschen mit Behinderung

in verschieden Bereichen gesprochen.

Dabei ist es um die Bereiche Wohnen,

öffentliche Verkehrs-Mittel und Werkstätten gegangen.

Das wünschen sich die Teilnehmer



1. Dass alte Straßen-Bahnen, U-Bahnen und Schnell-Bahnen

seltener oder gar nicht mehr fahren.

In diese Verkehrsmittel können Menschen mit körperlicher Behinderung

oder Menschen im Rollstuhl nämlich nicht ohne Hilfe einsteigen.

2. Man soll allen Menschen mit und ohne Behinderung mit Respekt begegnen.

3. Die Durchsagen in den öffentlichen Verkehrsmitteln

sollen besser zu verstehen sein.

4. Es soll mehr Barrierefreiheit geben.

5. Außerdem wurde unter anderem mehr Unterstützung in Werkstätten

und bei Wiener Wohnen gewünscht.

Das waren die wichtigsten Forderungen

und Wünsche zum Thema Unterstützung.

Außerdem wurde von einer Arbeitsgruppe vorgestellt,

was schon gut funktioniert,

und wo es noch Probleme gibt.



Kurz nach 14 Uhr berichteten die Sprecher,

was die Arbeitsgruppen besprochen haben.

Danach wurde noch einmal zusammengefasst,

was beim Selbstvertreter-Tag erarbeitet wurde.

Es hat meiner Kollegin und mir gefallen,

es war aber auch anstrengend.