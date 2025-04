Zeitreise gefällig?

Wie lebten Menschen vor Tausenden von Jahren? Wie gestalteten sie ihren Alltag, was aßen sie, woran glaubten sie? Wer Antworten auf diese Fragen sucht, ist im MAMUZ genau richtig – dem niederösterreichischen Zentrum für Urgeschichte, Frühgeschichte und Mittelalterarchäologie. An zwei Standorten, dem MAMUZ Museum Mistelbach und dem MAMUZ Schloss Asparn/Zaya, wird Geschichte nicht nur erzählt, sondern eindrucksvoll erlebbar gemacht.

Zwei Standorte, zwei Erlebniswelten

Das MAMUZ ist an zwei Standorten beheimatet und macht Geschichte auf besondere Weise erlebbar: Das MAMUZ Museum Mistelbach präsentiert 2025 die spektakuläre Sonderausstellung EISZEIT. Dabei geht es um mehr als nur Mammuts und klirrende Kälte – Besucherinnen und Besucher tauchen ein in die faszinierende Welt der letzten großen Kaltzeit Europas. Die Ausstellung zeigt, wie sich Mensch und Tier in dieser lebensfeindlichen Zeit behaupteten, welche Werkzeuge, Techniken und Kunstformen entstanden und wie das Eiszeit-Erbe unsere Gegenwart noch heute prägt. Zahlreiche Originalfunde, lebensgroße Rekonstruktionen und moderne Vermittlungsformate machen die EISZEIT zu einem Highlight für alle Altersgruppen. Im MAMUZ Schloss Asparn/Zaya schlägt hingegen das Herz der lebendigen Archäologie. Rund um das barocke Schloss erstreckt sich ein beeindruckendes Freigelände mit rekonstruierten Wohnhäusern, Kultplätzen und Werkstätten aus der Steinzeit bis ins Mittelalter. Hier wird Archäologie greifbar: Speerschleudern ausprobieren, Getreide mahlen, Feuerstein bearbeiten – in Mitmachstationen und Vorführungen wird altes Wissen auf spannende Weise vermittelt.