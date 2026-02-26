WU Tag der offenen Tür: Klarheit für die Studienwahl

Die Wahl des richtigen Studiums ist eine der wichtigsten Entscheidungen nach der Matura und fühlt sich oft nach mehr Fragen als Antworten an. Welches Studium passt zu den Interessen? Wie läuft ein Studium an der Uni ab? Welche Vorteile bietet die WU im Vergleich zu anderen Hochschulen?

Studieren mitten in Wien an einer der Top 1% der Wirtschaftsuniversitäten weltweit

Doch um das richtige Studium zu finden, braucht es einen guten Überblick über das Angebot und die Karrierechancen. Die WU Wien zählt zu den Top 1 % der Wirtschaftsuniversitäten weltweit und steht für höchste Qualität in Forschung und Lehre. Bestätigt wird das durch die drei renommiertesten internationalen Akkreditierungen EQUIS, AACSB und AMBA – ein Qualitätsmerkmal, das weltweit nur 1% der Hochschulen tragen.

Auch im Financial Times European Business School Ranking 2025 wurde die WU erneut ausgezeichnet: Platz 1 in Österreich und Platz 6 im deutschsprachigen Raum.

Mit rund 22.000 Studierenden aus etwa 110 Ländern ist die WU ein internationaler, moderner Studienort, der junge Menschen optimal auf eine globalisierte Arbeitswelt vorbereitet.

Drei Bachelorprogramme – vielfältig und zukunftsorientiert

Die WU bietet drei Bachelorprogramme, die unterschiedliche Interessen abdecken und gleichzeitig starke Berufsperspektiven eröffnen: