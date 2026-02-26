WU Tag der offenen Tür: Klarheit für die Studienwahl
Die Wahl des richtigen Studiums ist eine der wichtigsten Entscheidungen nach der Matura und fühlt sich oft nach mehr Fragen als Antworten an. Welches Studium passt zu den Interessen? Wie läuft ein Studium an der Uni ab? Welche Vorteile bietet die WU im Vergleich zu anderen Hochschulen?
Studieren mitten in Wien an einer der Top 1% der Wirtschaftsuniversitäten weltweit
Doch um das richtige Studium zu finden, braucht es einen guten Überblick über das Angebot und die Karrierechancen. Die WU Wien zählt zu den Top 1 % der Wirtschaftsuniversitäten weltweit und steht für höchste Qualität in Forschung und Lehre. Bestätigt wird das durch die drei renommiertesten internationalen Akkreditierungen EQUIS, AACSB und AMBA – ein Qualitätsmerkmal, das weltweit nur 1% der Hochschulen tragen.
Auch im Financial Times European Business School Ranking 2025 wurde die WU erneut ausgezeichnet: Platz 1 in Österreich und Platz 6 im deutschsprachigen Raum.
Mit rund 22.000 Studierenden aus etwa 110 Ländern ist die WU ein internationaler, moderner Studienort, der junge Menschen optimal auf eine globalisierte Arbeitswelt vorbereitet.
Drei Bachelorprogramme – vielfältig und zukunftsorientiert
Die WU bietet drei Bachelorprogramme, die unterschiedliche Interessen abdecken und gleichzeitig starke Berufsperspektiven eröffnen:
- Wirtschafts- und Sozialwissenschaften – für alle, die Wirtschaft im gesellschaftlichen Kontext verstehen möchten. Dabei stehen 5 Studienzweige zur Wahl:
- Betriebswirtschaft
- Internationale Betriebswirtschaft
- Volkswirtschaft
- Wirtschaftsinformatik
- Wirtschaft – Umwelt - Politik
- Business and Economics (Englischsprachig) – ideal für international orientierte Studierende
- Wirtschaftsrecht – moderne, international ausgerichtete juristische Ausbildung kombiniert mit der Wirtschaftskompetenz der WU
Der WU Tag der offenen Tür am 13. März 2026
Von 9 bis 15 Uhr öffnet die WU Wien ihren Campus und zeigt, was ein Bachelorstudium hier ausmacht. Im Rahmen von Expert Talks geben unsere Lehrenden einen Einblick ins jeweilige Studienprogramm und stellen den Aufbau, Inhalte und Karriereaussichten vor.
Außerdem alle Details zum Aufnahmeverfahren, zur Bewerbungsfrist und zu Auslandssemestern, Einblicke in das vielfältige Angebot an Spezialisierungen sowie Services rund um Studienstart und Studierendenleben.
Mehr als ein Info-Tag: Orientierung und persönliche Beratung
Mustervorlesungen ermöglichen ein echtes „Hineinschnuppern“, Campusführungen zeigen Lernräume, Bibliotheken und Treffpunkte des studentischen Alltags. Besonders wertvoll ist die persönliche Beratung: Mitarbeitende der WU beantworten Fragen zu Studienwahl, Zugangsvoraussetzungen und Berufsperspektiven, während Studierende aus erster Hand von ihrem Alltag, Prüfungen, Gruppenarbeiten und Auslandsaufenthalten berichten.
Der Tag der offenen Tür bietet damit nicht nur Information, sondern vor allem Sicherheit bei einer der wichtigsten Bildungsentscheidungen.
Die Teilnahme ist kostenlos. Für Campusführungen ist eine Anmeldung empfohlen.
Alle Details zum Programm und zur Anmeldung der Campusführungen finden Sie hier.