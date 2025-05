WOW verkauft: Die neue Währung in der Business-Welt

Die Business-Welt von heute ist von einer ständigen Veränderung geprägt. In einem Meer von Produkten und Dienstleistungen, die sich zunehmend ähneln, wird es immer schwieriger, sich von der Konkurrenz abzuheben. Doch eine neue Währung erobert den Markt: der WOW-Effekt. Johannes Robier, Experte im Bereich User Experience, erklärt, wie Unternehmen emotionale Erlebnisse kreieren können, die nicht nur faszinieren, sondern auch langfristige Kundenbindung schaffen.

Die Bedeutung des WOW-Effekts für Unternehmen In einer Zeit, in der Konsumenten mit einer Fülle von Angeboten konfrontiert sind, entscheiden oft kleine Details, ob ein Kunde bleibt oder geht. Ein herausragendes Erlebnis, das mehr als nur funktionale Bedürfnisse erfüllt, sondern auch emotionale Reaktionen auslöst, kann den Unterschied ausmachen. Robier betont, dass der WOW-Effekt längst nicht mehr nur ein nettes Zusatzmerkmal ist, sondern eine strategische Notwendigkeit für Unternehmen, die sich auf dem Markt behaupten wollen. „Es geht nicht nur darum, was ein Produkt oder eine Dienstleistung kann, sondern darum, wie es den Kunden fühlen lässt. Diese emotionale Bindung ist es, die Marken nachhaltig etabliert“, erklärt Johannes Robier. Der WOW-Effekt ist somit nicht mehr nur ein angenehmes Erlebnis, sondern ein entscheidender Wettbewerbsfaktor.

Wie Unternehmen den WOW-Effekt schaffen können Antwort: Durch User Experience Design, das sich nicht nur auf die Benutzerfreundlichkeit konzentriert, sondern auch auf die emotionalen und ästhetischen Aspekte eines Produkts oder einer Dienstleistung. Es geht darum, die Bedürfnisse der Kunden zu verstehen und diese in Erlebnisse zu verwandeln, die weit über die rein funktionalen Erwartungen hinausgehen. Er spricht von einer „Human-Centered Design“-Strategie, bei der das Erleben des Nutzers an erster Stelle steht. „Wenn das Design auf den Menschen und seine Emotionen ausgerichtet ist, entstehen Erlebnisse, die im Gedächtnis bleiben und die Marke von anderen abheben“, so Robier. In der Praxis bedeutet das, dass Unternehmen nicht nur auf die Bedienbarkeit ihrer Produkte achten, sondern auf deren Fähigkeit, beim Kunden Freude und Begeisterung zu wecken. Diese Begeisterung wird nicht auf kreative Weise, sondern durch psychologische und physiologische Wissenschaften analytisch kreiert. „WOW“ ist kein leeres Versprechen – es kann klar und nachweislich erzeugt werden.

Der Einfluss des World Usability Congress auf die Branche Der World Usability Congress, eine der wichtigsten Veranstaltungen im Bereich User Experience Strategy und Usability, spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung dieser Denkweise. In diesem Jahr steht der Kongress unter dem Motto „Designing for Impact“ und versammelt Experten aus aller Welt, um Lösungen zu erarbeiten, die den WOW-Effekt im UX-Design verankern. Der Kongress dient als Plattform, um neueste Trends, Best Practices und innovative Ansätze im Bereich der Nutzererfahrung zu präsentieren. Hier treffen sich Unternehmen und Designexperten, um zu diskutieren, wie der WOW-Effekt nicht nur für den Moment, sondern langfristig im Geschäftsmodell integriert werden kann. Robier, der selbst regelmäßig an solchen Veranstaltungen teilnimmt, hebt hervor, dass der Austausch und die Vernetzung mit anderen Experten eine wichtige Quelle für Inspiration und Innovation sind.

Die Zukunft des Business: Emotionale Erlebnisse als Schlüssel Johannes Robier ist überzeugt, dass der Schlüssel zum Erfolg in der Zukunft nicht mehr nur in der Technologie oder der Produktfunktionalität liegt, sondern vor allem im Expertennetzwerk für HUMAN CENTRED STRATEGY, also in den emotionalen Erlebnissen, die Unternehmen ihren Kunden bieten. „Die Verbindung von Emotionen mit Erlebnissen wird immer mehr zur zentralen Währung im Geschäftsleben“, erklärt Robier. Unternehmen, die es verstehen, ihre Kunden auf einer emotionalen Ebene zu erreichen, werden nicht nur kurzfristige Erfolge feiern, sondern sich langfristig im Markt etablieren. Der WOW-Effekt wird somit zur neuen Geschäftswährung – eine Währung, die nicht nur verkauft, sondern auch die Herzen der Kunden erobert. Weitere Informationen findet man unter World Usability Congress.



WOW Creator, Human Centered Strategist, & Business MAGINEER

Johannes Robier

youspi Consulting GmbH

+43 664 3400841

Hannes.robier@youspi.com