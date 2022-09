Zeigen Sie Ihre schönsten Erinnerungen: So gestalten Sie eine Vitrine

Scheinwerfer an

Ihre liebevoll dekorierte Vitrine wirkt nur halb so gut, wenn die Lichtverhältnisse nicht stimmen. Achten Sie daher unbedingt auch auf die Lichtverhältnisse: Bei integrierten Lampen kommt das Licht meistens von oben oder von der Seite. Sollten durch die Belichtung unschöne Schatten entstehen, hilft es manchmal, die Objekte in der Vitrine neu zu arrangieren. Sollte die Vitrine kein integriertes Licht haben, können Sie auch die Lichtquelle versetzen. Eine schöne Designleuchte etwa ist nicht nur ein wahrer Eyecatcher in der Wohnung, sondern kann auch eine hervorragende Ergänzung zur Vitrine sein. In jedem Fall sollten Sie im Hinterkopf behalten, dass manche Dekor-Stücke empfindlich auf das Licht reagieren und mit der Zeit ausbleichen können.