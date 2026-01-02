Werbung

Wohntrend 2026: Warum Orientteppiche wieder modern sind

Ein gemusterter Teppich liegt in einem modern eingerichteten Wohnzimmer.
Orientteppiche feiern ihr Comeback: Erfahren Sie, wie Sie mit diesen Unikaten zeitlose Eleganz in Ihre Wohnräume bringen.
02.01.26, 10:43

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Dekorative Elemente und ein grünes Sofa in einer modern eingerichteten Wohnung.

Orientteppiche wecken Erinnerungen an vergangene Zeiten, doch heute sind sie mehr als nur nostalgische Dekoration. Diese kunstvollen Teppiche haben ihr verstaubtes Image abgestreift und sind 2026 ein unverzichtbares Element der modernen Wohnkultur. Ob im Boho-Stil, als Highlight im Industrial Chic oder als Blickfang in minimalistischen Räumen – Orientteppiche verleihen jedem Raum eine besondere Note und erzählen Geschichten aus fernen Ländern.

Ein gemusterter Teppich liegt auf einem Holzboden in einem Wohnzimmer.

Ein Statement-Piece mit Geschichte: der Orientteppich als kunstvoller Eyecatcher.

Warum sind Orientteppiche wieder im Trend?

Orientteppiche sind wieder im Trend, weil sie Individualität und Qualität verkörpern. Jedes dieser handgeknüpften Meisterwerke ist einzigartig, geprägt von kunstvollen Ornamenten und einem kreativen Farbspiel. Sie gelten als Kunstobjekte und haben in den letzten Jahren an Wert gewonnen. Zudem sind sie nachhaltig, da sie traditionell aus natürlicher Schafschurwolle gefertigt werden, ohne dass Tiere dafür sterben müssen. Schafwolle ist bekannt für ihre Strapazierfähigkeit und Langlebigkeit. Wer in ein solches Unikat investiert, setzt ein stilvolles Statement und bringt Geschichte in sein Zuhause.

Mit welchen Wohnstilen lässt sich ein Orientteppich am besten kombinieren?

Schon einmal vorweg: Orientteppiche fügen sich perfekt in verschiedene Stilrichtungen ein und sorgen für eine behagliche Atmosphäre. Bei folgenden Wohntrends fügt sich ein Orientteppich besonders gut ein. 

Trend 1: Clean-Scani-Style trifft auf Tradition

Wer schon einmal in Dänemark oder Schweden war, weiß, in Skandinavien liebt man es gemütlich! Dezente Farben und natürliche Materialien sorgen für ein wohliges Gefühl von „Zuhause“. Bei der Einrichtung konzentriert man sich auf das Wesentliche, reduzierte Möbel punkten mit einem hohen Maß an Funktionalität und man verzichtet auf unnötiges Klimbim. Wer dem schlichten Ambiente einer Clean-Scandi-Wohnung einen Stilbruch verleihen möchte, setzt auf einen Orientteppich als Blickfang. 

Ein Esszimmer mit einem Holztisch, weißen Stühlen und Kunstwerken an den Wänden.

Der moderne Charme des Nordens, kombiniert mit traditioneller Handwerkskunst.

Ein Arbeitszimmer mit einem Schreibtisch, einer Schreibmaschine und einem gestreiften Stuhl.

Ein Orientteppich setzt einen stilvollen Akzent im skandinavischen Wohnstil.

Trend 2: Boho-Vibes & 1001 Nacht

Freigeister lieben den Boho-Stil in ihren eigenen vier Wänden. Warum? Weil er den anspruchsvollen Bedürfnissen von Freigeistern, Träumer:innen und Globetrotter:innen gleichermaßen gerecht wird. Gedeckte Farben, Vollholzmöbel, natürliche Materialien, wie Jute, Leder, Leinen und gewebte bzw. gestrickte Stoffe und viele Pflanzen zeichnen diesen lässigen Stil aus. Bei so viel Liebe zum Detail ist es kein Wunder, dass ein so besonderes und handgemachtes Accessoire wie ein Orientteppich seinen vollen Charme entfalten kann und dem Wohnraum noch mehr Charakter verleiht. 

Einrichtungsszene mit einem Stuhl, einem Teppich und dekorativen Elementen in einem hellen Raum.

Ein Orientteppich zaubert einen Hauch von Marrakesch in Ihre Boho-Oase.

Ein rosa Sofa mit Kissen steht vor einer blaugrünen Wand mit einem Spiegel und einem gemusterten Teppich.

Bunte Kissen, verspielte Muster und warme Töne schaffen eine gemütliche Rückzugsecke im Boho-Stil.

Trend 3: Industrial Chic & Orientflair

Cool, rau, minimalistisch und irgendwie „unfertig“: So lässt sich der Industrial Style wohl am besten zusammenfassen. Von alten Fabrikhallen und urbanen Lofts inspiriert, lebt dieser Stil von der besonderen Ästhetik, die einen Materialmix aus Beton, Metall und Holz mit minimalistischen Designelementen auf eine harmonische Art und Weise in Einklang bringt. Unverputzte Wände, freiliegende Rohre und rustikale Holzoberflächen runden diesen Stil perfekt ab. Ihnen fehlt noch ein finaler Touch an Gemütlichkeit? Da kann ein opulenter Orientteppich Abhilfe schaffen und in einer kühlen, loftartigen Umgebung für einen spannenden Kontrast sorgen.

Ein Wohnzimmer mit Ledersofa, Sessel und einem dunklen Holztisch mit einer Schale darauf.

Ein Orientteppich verleiht einem Wohnraum im Industrial Look eine Prise Exotik und Geschichte.

Ein Arbeitszimmer mit Schreibtisch, Stuhl, Teppich und einem Fahrrad am Fenster.

Der Mix macht's: Dunkle Metall-Elemente und ein reduzierter Stil bekommen mit einem kunstvollen Orientteppich eine gemütliche Note.

The Perfect Match: Finden Sie den richtigen Orientteppich für Ihr Zuhause

Wie finden Sie den perfekten Orientteppich für Ihre vier Wände? Bei der Vielfalt an Mustern, Farben und Größen lohnt sich eine gründliche Überlegung: 

Rechteckige Modelle strukturieren größere Flächen, runde Teppiche setzen weiche Akzente und wirken einladend, während Läufer ideal für Flure oder Küchen sind. 

Die Farbpalette reicht von tiefen Rot- und Blautönen über warme Erdtöne bis zu dezenten Pastellnuancen. Kräftige Farben und Muster setzen Statements, während zurückhaltende Töne eine ruhige, elegante Atmosphäre schaffen.

Orientteppiche bieten Facettenreichtum, um ein stilvolles Ambiente zu gestalten – passend zu Ihrem Geschmack und Einrichtungsstil. Mit der richtigen Kombination aus Form und Farbe wird Ihr Orientteppich zum perfekten Match für Ihr Zuhause.

Jetzt bei XXXLutz nach Orientteppichen stöbern!

Ein Wohnzimmer mit einem roten Teppich, einem Schaukelstuhl und einer Kommode.

Kräftige Rottöne verleihen dem Raum Tiefe und Ausdruck.

Ein runder Teppich mit abstraktem Muster liegt in einem Wohnzimmer vor einem grauen Sofa.

Runde Teppiche schaffen ein harmonisches Raumgefühl.

Ein roter Teppich liegt auf einem Holzboden neben einem Sessel und einem Beistelltisch.

Läufer sind ideal, um lange und schmale Räume zu betonen und gleichzeitig für Gemütlichkeit zu sorgen.

Fazit

Ob als nostalgischer Blickfang oder stilvolle Ergänzung zum modernen Interieur – Orientteppiche sind gekommen, um zu bleiben. Sie vereinen Tradition mit zeitgemäßem Design und beweisen, dass echte Handwerkskunst nie aus der Mode kommt. Wer seinem Zuhause das gewisse Etwas verleihen und zudem ein geschichtsträchtiges Kulturgut unterstützen möchte, investiert in einen Orientteppich. 

Ein Paar lässt sich von einer XXXLutz-Mitarbeiterin zum Thema Teppiche beraten.

Hier geht's zur Wohnwelt
Werbung, XXXLutz  |   |  Aktualisiert vor 9 Minuten