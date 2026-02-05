Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Eine Vision, die vor fünf Jahren mit einer entscheidenden Frage begann: Lassen sich exzellentes Produktdesign und leistbare Preise unter einen Hut bringen? Mit diesem Anspruch gründete die XXXLutz Gruppe 2021 ihr eigenes Designstudio axxxis mit Sitz in Wien. Es entwickelt seither Möbel und Accessoires von der Idee bis zur Serienreife.

Beim renommierten German Design Award 2026 wurden jetzt gleich fünf unterschiedliche Produkte aus dem eigenen Designstudio in der Kategorie „Excellent Product Design“ ausgezeichnet. Die Expertenjury würdigte die hohe Designkompetenz, Wohnkultur und Stil, aber auch Funktionalität und Komfort im Alltag. Alle ausgezeichneten Produkte sind in den Einrichtungshäusern von XXXLutz sowie im Onlineshop erhältlich.

Gewinner #1 – Küchenkollektion Milino: Durchgehende Lichtleiste und ein charakteristisches Passepartout – die Küche bringt Atmosphäre und Struktur auch für kompakte Räume.

Design und Möbelriese – wie funktioniert das? Bei den Produkten des Designstudios axxxis zählt nicht nur die Idee, sondern auch die Umsetzung. Design hat bei XXXLutz viel mit Kundenverständnis zu tun. Ob einzelnes Objekt oder ganzes Markensortiment: Innovation und Qualität müssen mit Technik und Kundennutzen zusammengehen. Das Ziel lautet: Maßgeschneidertes Design für jede Zielgruppe, für jede Geldbörse, für jede Wohnsituation. So wurde die Küchenkollektion Milino für junges Wohnen und kleinere Räume entwickelt, während die Dieter Knoll Küche ein großzügiges Raum- und Wohnkonzept unterstützt. Umso mehr freuen sich die Verantwortlichen, dass beide Küchen mit einem Award belohnt wurden.

Gewinner #2 – Sofa Coperta: Weiche Polster, geneigte Armlehnen, asymmetrische Formen – das vielseitige Sofa sorgt für cosy Komfort und trendiges Wohngefühl.

Was ist der German Design Award? Der German Design Award mit Einreichungen aus 57 Ländern gilt als Siegel für exzellentes Design und aktuelle Trends. An der jährlichen Award-Show nehmen etwa 1.300 Gäste aus Gestaltung, Wirtschaft, Kultur und Medien teil. Prämiert werden Produkte, die in die Zukunft weisen, Verantwortung übernehmen und Design als Haltung verstehen. Dazu gehören nicht nur Möbel und Einrichtung: So wurde etwa die Manufaktur Leo Wittwer in der Kategorie Luxusgüter für ihren Goldschmuck „The Ultimate“ oder das „urban e-bike“ von Delta-Sport ausgezeichnet, das in der Kategorie Bicycles durch schlanke Anmutung und hohe Alltagstauglichkeit überzeugte.

Gewinner #3 – Outdoor-Loungekollektion Mari: FSC-zertifiziertes Eschenholz, wetterfeste Kissen und klare Linien – Mari verbindet mediterranes Lebensgefühl mit Natur und Nachhaltigkeit.

Was sagt die Jury? Hinter den Awards steht das „German Design Council“. Eine hochkarätige Expertenjury bewertet Ästhetik, Innovationsgrad, Funktionalität, Ergonomie, Langlebigkeit, ökologische Verträglichkeit und konzeptionelle Qualität. Wie intensiv sich die Jury mit den Produkten auseinandersetzt, zeigen zwei Beispiele:

Das fein abgestimmte Zusammenspiel aus Glaseckvitrine mit keramischem Siebdruck und maßgeschneiderten Raumlösungen macht »Dieter Knoll Küche« zu einem eindrucksvollen Statement moderner Wohnkultur. Hochwertige Materialien, präzise Details und flexibel steuerbares Licht verbinden Funktionalität und Ästhetik auf überzeugende Weise. Besonders in ihrer subtilen Eleganz und klaren Ausrichtung setzt diese Küche ein richtungsweisendes Zeichen für hochwertige Gestaltung. Dieter Knoll Küche - The Jury's Statement

Gewinner #4 – Dieter Knoll Küche: Klare Linien, hochwertige Materialien und einzigartige Glas-Eckvitrinen – die Küche ist ideal für offene Wohnkonzepte, in denen Kochen und Wohnen verschmelzen.

Eine durchdachte Balance aus italienischer Leichtigkeit und deutscher Präzision prägt »Veduta«. Das modulare Sofasystem überzeugt mit subtilen, handwerklich anspruchsvollen Details und einer harmonischen Verbindung aus eleganten Materialien. Die charakterstarke Formsprache, kombiniert mit vielseitigen Funktionen wie dem 45° Eckmodul und integrierten Tischen, definiert ein kraftvolles Statement zeitgemäßer Wohnkultur. Herausragend in Komfort und Ausführung, erfüllt es höchste Ansprüche an Wertbeständigkeit und Stil. Wohnlandschaft Veduta – The Jury’s Statement