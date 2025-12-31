Küchentrends 2026: Das ist angesagt – und das erwartet uns

Rita Schlecht, Küchen-Einkäuferin bei mömax, hat täglich mit den neuesten Entwicklungen der Küchenhersteller zu tun. Im Gespräch erklärt sie, warum Pastelltöne aktuell im Trend liegen, welche technischen Innovationen an Bedeutung gewinnen und warum ein traditioneller Küchenstil eine überraschende Renaissance erlebt hat.

Rita Schlecht, Küchen-Einkäuferin bei mömax

KURIER: Frau Schlecht, wenn Sie auf die jüngsten Entwicklungen in der Küchenwelt blicken – welche Trends und Veränderungen waren besonders prägend? Rita Schlecht: Wir sehen derzeit drei Trends, die sich klar durchgesetzt haben. Erstens eine spannende Neuinterpretation klassischer Designs. Das hat viele überrascht. Zweitens eine deutlich sanftere, natürlichere Farbpalette als in den Vorjahren. Und drittens smarte Technologien, die im Alltag angekommen sind. Die Küche ist heute mehr denn je ein Ort des Zusammenkommens – dort, wo schönes Design und praktischer Nutzen gleichermaßen zählen. Sie sprechen davon, dass klassische Designs neu interpretiert werden – was meinen Sie damit genau? Wir erleben tatsächlich eine Renaissance des Landhausstils – aber nicht in der Form wie man ihn von früher kannte: Was einst verschnörkelt und rustikal war, zeigt sich heute als angesagter Stil. Moderne Rahmenfronten verbinden klassische Elemente mit klarem Design. Schlichte Küchenformen, oft grifflose Varianten und elegante Details bringen eine gelungene Mischung aus Tradition und Moderne. Und bei den Farben – Sie sprachen von einer sanfteren Palette? Ja, Pastelltöne sind der absolute Renner! Besonders sanfte Grüntöne wie Salbei oder Olivgrün, die sich wunderbar mit weiteren Pastellnuancen oder weißen Elementen kombinieren lassen. Ein echtes Highlight sind auch Küchen in Beige und Karamellton – diese warme Farbgebung schafft ein gemütliches und zugleich elegantes Ambiente.

Ein Jahr des Umbruchs: Natürlichkeit und Präzision prägen das neue Küchendenken.

Mit welchen Materialien kombiniert man am besten solche Pastellfarben? Passend zu Pastelltönen sind Fronten in heller Eiche. Zusammen mit Naturstein oder Keramik für die Arbeitsplatten entsteht ein frischer, natürlicher Look. Trendige Akzente setzen Armaturen in Bronze oder Gold – sie verleihen jeder Küche einen eleganten Twist, ohne überladen zu wirken. Gibt es noch andere Designtrends, die sich durchgesetzt haben? Definitiv – ein Megatrend ist das, was wir „optische Ruhe“ nennen. Glatte, einfarbige Oberflächen mit nahtlosen Übergängen und minimalistischem Design. Sie sorgen für Entspannung im Raum. Oft kombiniert mit Holz und dezenten Farben entsteht eine stylishe, zurückhaltende Ästhetik. Hoch gebaute Fronten verstärken diesen modernen Eindruck. Das klingt fast ein bisschen monoton, oder? Das denken viele zuerst, aber die Unioptik ist keineswegs langweilig – im Gegenteil. Sie lässt die Qualität der Materialien und die Verarbeitung richtig zur Geltung kommen. Weniger ist mehr – das klingt abgedroschen, trifft hier aber absolut zu.

Optische Ruhe als Trend: Leichtigkeit statt Lautstärke, Struktur statt Überfluss.

Kommen wir zur Technik. Sie haben vorhin smarte Technologien erwähnt – was hat sich da konkret durchgesetzt? Die Küche ist definitiv smarter geworden, neue Technologien erleichtern dabei den Alltag spürbar. Ob beim Backen und Kochen, Aufräumen oder Lagern – die Geräte sind leistungsstärker und vor allem intuitiver geworden. Können Sie Beispiele nennen? Kratzfeste, matte Kochfelder sind klar ein neuer Trend. Sie sind resistent gegen Kratzer und Fingerabdrücke, pflegeleicht und behalten auch nach Jahren ihre Optik. Smarte Beleuchtung hat sich ebenfalls durchgesetzt – man kann Farbtemperatur und Helligkeit per App oder Sprachbefehl steuern, Szenarien speichern und automatisieren. Was gibt es an praktischen Gadgets? Der Comfortlift im Geschirrspüler ist genial – er hebt den unteren Korb auf rückenfreundliche Höhe. Klingt nach einem kleinen Detail, macht aber täglich einen riesigen Unterschied. Dann haben wir sensorgesteuerte Mülleimer, die sich automatisch öffnen – hygienischer und komfortabler. Und Kühlschränke mit 75 cm Breite bieten Platz für ganze Backbleche – perfekt für alle, die gerne vorkochen oder Meal-Prep machen. Der Quooker wird ja oft erwähnt – was macht ihn so besonders? Der Quooker ist wirklich praktisch! Der smarte Wasserhahn liefert auf Knopfdruck kochendes Wasser. Mit dem CUBE-Zusatz gibt's auch gekühltes Sprudelwasser und stilles Wasser. Man spart sich Wasserkocher, Sprudler und Filter – alles in einem Gerät. Eine echte Erleichterung im Alltag und dazu energieeffizient.

Technik, die mitdenkt und Oberflächen, die halten – im Fokus stehen nachhaltige Küchen, die den Alltag leichter machen.

Ein Begriff, der zuletzt öfter fiel, ist der „Hauswirtschaftsraum“. Ist das ein echter Trend? Absolut! Ein durchdachter Hauswirtschaftsraum ist weit mehr als eine Waschküche. Er bietet Stauraum für Vorräte und Reinigungsmittel, nimmt Waschmaschine, Trockner und Gefrierschrank auf und entlastet die Küche enorm. Mit funktionalen Möbeln und guter Beleuchtung wird er zum zentralen Organisationsbereich – ohne auf Stil zu verzichten. Besonders in Neubauten und Renovierungen ist der Raum ein großes Thema geworden. Spielt Nachhaltigkeit eine Rolle? Eine immer größere! Viele Hersteller achten auf nachhaltige Produktion und langlebige Konstruktionen. Moderne Geräte verbrauchen deutlich weniger Energie als ältere Modelle – das schont Umwelt und Geldbörse. Und eine hochwertige Küche, die 20 Jahre hält, ist nachhaltiger als eine Billigküche, die nach fünf Jahren ersetzt werden muss.

Küchen plant man nicht im Vorbeigehen – in den mömax Küchenstudios können Sie sich Zeit nehmen, beraten lassen und die Chance nutzen, alles direkt zu sehen und anzufassen.