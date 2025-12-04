Werbung

Küchenplanung leicht gemacht: Tipps und Tricks für die Traumküche

Moderne Küche mit grünen und Holzelementen, eine Frau nimmt ein Glas aus einem offenen Vorratsschrank.
Clevere Planung, stilvolle Designideen und praktische Stauraumlösungen verwandeln deine Küche in einen einladenden Wohnraum.
Von Katharina Baumhakel
04.12.25, 14:40

Es ist fast ein ungeschriebenes Gesetz: Alle guten Partys enden in der Küche. Denn sie ist längst mehr als ein Ort zum Kochen – sie ist das Herz des Wohnraums, sozialer Treffpunkt und Symbol für Nähe. Oder, wie es der französische Meisterkoch Auguste Escoffier formulierte: „Eine gute Küche ist das Fundament allen Glücks.“ 

Wer seine Küche zum Fundament des eigenen Glücks machen möchte, wendet sich am besten an mömax. Die Möbelhauskette begleitet den Weg zur neuen Küche mit einem umfassenden Beratungs- und Serviceangebot – persönlich, digital und österreichweit. Und das in nur drei einfachen Schritten.

Eine Frau steht in einer modernen, hellen Küche und nimmt ein Glas aus einem Oberschrank, während Sonnenlicht durch das Fenster fällt.

Vom Lebensraum zum Lebenstraum: Nachhaltigkeit, Funktion und Design gehen Hand in Hand, wenn man die Küche neu denkt und modern plant.

1. Schritt: Ideen und Inspirationen für die neue Küche finden

Am Anfang steht die Vision oder zumindest eine vage Vorstellung der Traumküche. Modern oder klassisch? Minimalistisch oder gemütlich im Landhausstil? Wer noch ganz am Anfang steht, findet im Küchensortiment von mömax Inspiration, um den eigenen Stil zu entdecken. Küchentrends zeigen aktuelle Farben, Formen und Materialien, und der Küchenstile-Ratgeber hilft, die eigenen Vorlieben einzuordnen.

Moderne, helle Küche mit Kochinsel, vielen Pflanzen und einem Mann, der einen Vorratsschrank öffnet.

Effizient, innovativ, smart und stilvoll: Die neue Küchengeneration verbindet Technologie mit echtem Komfort.

Für alle, die gern stöbern und gustieren, bieten die Küchenideen-Sammlungen und der umfassende Küchenratgeber viele kreative Anstöße – von Stauraumlösungen bis Farbkonzepten. Wer lieber klassisch blättert, findet in den digitalen Küchenkatalogen einen Überblick. Und alle, die echtes Küchenfeeling wollen, können in den mömax Küchenstudios Schubladen öffnen, Oberflächen fühlen und Farben vergleichen – kurzum, Inspiration hautnah erleben.

2. Schritt: Küchenplanung mit Köpfchen und mömax

Hat man sich auf eine Stilrichtung festgelegt, geht es ans Eingemachte: planen, messen, verschieben und neu überlegen. Wo kommen Kochfeld, Geschirrspüler und Kühlschrank hin? Wie groß soll Arbeitsfläche und Stauraum sein? Keine Sorge, bei mömax bleibt niemand allein: Expert:innen unterstützen online oder im Küchenstudio dabei, Wünsche und Wirklichkeit zu vereinen.

Moderne, helle Küche mit Kücheninsel, großen Einbauschränken, Esstisch und viel Tageslicht, dekoriert mit Pflanzen und Geschirr.

Von der grifflosen Küche bis zum Landhausstil: mömax verbindet Designvielfalt mit Funktion und Stil.

Die Anleitung Schritte zur Traumküche zeigt, wie schnell aus einer Idee ein Plan wird. Mit dem 3D-Küchenplaner lassen sich Entwürfe am Tablet oder Computer ausprobieren. Der Ratgeber zu Küchenformen unterstützt dabei, das Potenzial des Grundrisses auszuschöpfen. Wer reale Inspiration sucht, kann sich in modernen Musterküchen vom Design einer Wohnküche beflügeln lassen, in der gekocht, gefeiert und gearbeitet werden kann.

3. Schritt: Von der Küchen-Skizze zum professionellen Feinschliff

Sind alle Details durchdacht, nimmt die Küche langsam Form an. Online-Tools bieten eine praktische Starthilfe, doch die letzten Kniffe gelingen am besten im direkten Austausch mit den mömax Küchenprofis. Clever ist auch ein Blick in den Ratgeber zum Thema Stauraum in der Küche, um alles sinnvoll zu platzieren. Anschließend führt der Weg zur Küchenplanung bei mömax: Hier sind alle Infos auf einen Blick zusammengefasst, und ein Klick genügt, um einen Beratungstermin zu vereinbaren – wahlweise per Videoberatung oder vor Ort in einem der 22 Küchenstudios in Österreich.

Eine Frau schneidet Gemüse in einer modernen, hellen Küche mit Kochinsel und stilvoller Einrichtung.

Ob kompakt einzeilig, offen in L-Form oder mit geselliger Kochinsel: Küchenplanung ist eine Frage des Lebensgefühls.

Eine Besichtigung in den Musterküchen bringt Vorteile, die sich am Bildschirm kaum simulieren lassen: Man sieht, wie Licht auf Holz fällt, spürt, wie sich Oberflächen anfühlen und erlebt, wie Farben im Raum wirken. Auch Proportionen lassen sich real erfassen, etwa wie viel Platz eine Kochinsel braucht oder welche Arbeitshöhe ergonomisch am besten passt. Expert:innen vor Ort setzen Ideen in Lösungen um, passen Maße an, berücksichtigen Anschlüsse und zeigen Alternativen, an die man online selten denkt.

Küchenplanung und Budget: Aktuelle Angebote für die Traumküche

Sobald Planung und Entwurf Gestalt annehmen, rückt das Budget in den Fokus. Eine Küche ist eine Investition in Funktion, Alltagstauglichkeit und Atmosphäre. Umso wichtiger ist ein realistischer Kostenrahmen, der Platz für Qualität lässt. Küchenangebote mit Aktionen und Sondermodellen bieten die Möglichkeit, hochwertige Materialien und moderne Ausstattung gezielt ins Budget zu integrieren.

Moderne Küche mit goldener Kochinsel, weißen Schränken, Esstisch mit zwei Gedecken und viel Grünpflanzen.

Eine Investition in die Zukunft: Wer nach guten Küchen-Angeboten sucht, wird in der großen Auswahl bei mömax bestimmt fündig.

Bei mömax zeigt sich, dass durchdachte Küchenplanung nicht teuer sein muss. Entscheidend sind gute Beratung, transparente Preise und langlebige Qualität. Das Möbelhaus verbindet diese Aspekte von der Idee bis zur Umsetzung und bietet Lösungen für verschiedene Raumgrößen und Budgets. So entsteht eine Küche, die sowohl ästhetisch als auch preislich überzeugt.

Moderne Küche mit weißen Schränken, Holzarbeitsflächen, Pflanzen, großen Fenstern und viel Tageslicht.

Von der ergonomischen Arbeitsplatte bis zur optimalen Lichtplanung denken die Berater:innen von mömax an alles, was den Küchenalltag leichter macht.

Küchenträume und Traumküchen: mömax macht's möglich

Vom ersten Klick bis zum Beratungsgespräch zeigt sich, wie durchdacht die Küchenwelt von mömax ist. Wer das Möbelhaus bisher nur aus dem Bereich junges Wohnen kannte, entdeckt ein vielseitiges Planungskonzept, das Design, Funktion und Service vereint. Ob in Wien, Graz, Linz oder in den Regionen: Die 22 Küchenstudios in Österreich machen Beratung und Inspiration leicht zugänglich. So wird aus einer Idee ein Raum, aus Planung gelebter Alltag und aus der Küche ein Ort, an dem jede Party enden und auch beginnen darf!

Ein Mömax-Mitarbeiter berät eine Kundin in einem Küchenstudio.
Werbung, mömax  | 