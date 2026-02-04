Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die Suche nach passenden Möbeln macht hungrig! Das hat der Möbelhändler bereits vor 30 Jahren erkannt und kurzerhand die XXXLutz Restaurants ins Leben gerufen. Seither gibt es zu Sofas, Tischen und Sesseln auch österreichische Küche vom Feinsten – und das zu Preisen, die Appetit machen. Ob knuspriges Schnitzel, frischer Fisch oder vegetarische Spezialitäten: Die aktuelle Jubiläumsaktion mit täglich wechselnden Hauptgerichten um nur sechs Euro verbindet Regionalität, Nachhaltigkeit, Genuss und österreichische Gastfreundschaft mitten im Möbelhaus.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © XXXLutz Heute führt die XXXLutz Unternehmensgruppe 170 Restaurants mit über 22.000 Sitzplätzen in neun europäischen Ländern.

Große Jubiläumsaktion: Österreichische Küche zum kleinen Preis Aktuell feiert XXXLutz das 30-jährige Genuss-Jubiläum mit tollen Angeboten und einem täglich wechselnden Jubiläums-Hauptgericht. Ab sofort bis zum 28. Februar servieren die XXXL Restaurants jeden Tag eine andere Hauptspeise um nur 6 Euro: Neben dem legendären XXXL Schnitzel gibt es zum Jubiläum Schweinebraten, Schweinerücken, Grillteller sowie Zander und Seelachs.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © XXXLutz Vom Schnitzel bis zum Fischgericht: Zum 30-jährigen Jubiläum serviert das Möbelhaus täglich wechselnde Hauptspeisen zu sensationellen Preisen.

Auswahl für jeden Geschmack und Top-Qualität Die Gäste erleben XXXL Genuss mit tiefen Wurzeln in der österreichischen Küche. Die Auswahl reicht von vielfältigem Frühstück über Hauptspeisen, Suppen, Salate und Snacks aller Art bis hin zu speziellen Kindergerichten, Desserts, Kuchen und Kaffee und wird durch saisonale Köstlichkeiten ergänzt. Im Mittelpunkt stehen regionale Lieferanten, lokale Fleischerzeugnisse und ein ausgewogenes Angebot – darunter auch vegetarische, vegane oder glutenfreie Speisen.

Vorbildliche Transparenz: XXXLutz Restaurants kennzeichnen Lebensmittelherkunft Das Möbelhaus hat eine freiwillige und umfassende Kennzeichnung eingeführt, die zeigt, woher die Zutaten in den XXXL Restaurants kommen. Damit ist das Unternehmen ein Vorreiter in Sachen Transparenz, weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Die Herkunftskennzeichnung auf den Speisekarten ermöglicht den Gästen eine informierte Entscheidung darüber, woher die Lebensmittel auf ihrem Teller kommen, und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © XXXLutz Die Kooperation von XXXLutz mit dem Tierwohl-Projekt hütthalers Hofkultur sorgt beim Genießen der Speisen für die nötige Portion „gutes Gewissen".

Nachhaltigkeit und Tierwohl im Fokus auf der Speisekarte XXXLutz hat sich der Herausforderung gestellt, zu zeigen, wie Umwelt, Tierschutz und Nachhaltigkeit in großem Stil gelingen können. Dazu wurde vor fünf Jahren das Tierwohl-Projekt hütthalers Hofkultur ins Leben gerufen. Es betrachtet die gesamte Wertschöpfungskette von der Landwirtschaft über Transport und Schlachthof bis zu Verarbeitung und Vertrieb. So können die Gäste in den XXXL Restaurants ihre Speisen mit gutem Gewissen genießen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © XXXLutz Serviceroboter „Lutzi“ zeigt, wie innovativ ein Restaurantbesuch heute sein kann: Der flinke Helfer übernimmt Routineaufgaben und verschafft den Restaurant-Mitarbeitern mehr Zeit für persönliche Betreuung.

Innovation und stilvolles Ambiente im Restaurant Die Innovationsfreude des Unternehmens zeigt sich auch im Einsatz moderner Technologien: Seit drei Jahren unterstützen sympathische Serviceroboter das Personal in ausgewählten XXXL Restaurants. Sie helfen beim Servieren und Abräumen – und sorgen dabei oft für ein Lächeln bei den Gästen. Zur topmodernen technischen Ausstattung der Restaurants gehören hochwertige Siebträger‑Kaffeemaschinen, moderne Musikanlagen, durchdachte Akustiklösungen sowie stilvolle Möblierung, Dekoration und Beleuchtung.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © XXXLutz Vor 30 Jahren begann die Geschichte der XXXL Restaurants in Wiener Neustadt – als kleines Bistro, das schnell zum Treffpunkt für Genießer wurde.

Mit Leidenschaft in die Zukunft der Gastronomie Nicht zuletzt steht der Mensch für den Möbelriesen im Mittelpunkt. Ein engagiertes Team von Gastronomiespezialisten sorgt dafür, dass die Speisen höchste Qualität haben und die Gäste rundum zufrieden sind. Das Unternehmen sorgt mittlerweile auch für gastronomischen Nachwuchs: XXXLutz gehört zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des Landes und bietet neun Lehrberufe, darunter Systemgastronomie. Fast jede fünfte österreichische Systemgastronomiefachkraft absolviert eine Lehre bei XXXLutz. Somit dürfen sich die Gäste auch in Zukunft auf neue gastronomische Impulse und kulinarische Genüsse freuen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © XXXLutz Stilvoll, urban und gemütlich: Das XXXLutz Restaurant MaHü verbindet auf der Mariahilfer Straße in Wien Kulinarik mit einladendem Ambiente – ganz ohne Möbelhaus.