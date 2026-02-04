Werbung

Jubiläumsaktion: Dieser Möbelhändler serviert bis Ende Februar Hauptspeisen um nur sechs Euro

Eine Person schneidet ein Stück Fleisch auf einem bunt angerichteten Teller mit Gemüse, dazu stehen Weißwein, Wasser und Brot auf dem Tisch.
Mit Hauptspeisen um sechs Euro will der Möbelriese XXXLutz zum 30‑jährigen Jubiläum seiner XXXL Restaurants zeigen, dass günstiges Essen auch in großem Stil mit Qualität und transparenter Herkunft möglich ist.
04.02.26, 13:55

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Zusammenfassung

  • XXXLutz Restaurants feiern 30 Jahre Genuss mit täglich wechselnden Jubiläumsgerichten um nur 6 Euro und setzen auf österreichische Küche, Regionalität und Nachhaltigkeit.
  • Gäste genießen eine große Auswahl an Speisen, von Frühstück bis Dessert, mit Fokus auf regionale Lieferanten, Transparenz bei der Herkunft und Tierwohl-Initiativen.
  • Innovative Technik wie Serviceroboter, stilvolles Ambiente und ein engagiertes Team sorgen für moderne Gastronomie und höchste Kundenzufriedenheit.

Die Suche nach passenden Möbeln macht hungrig! Das hat der Möbelhändler bereits vor 30 Jahren erkannt und kurzerhand die XXXLutz Restaurants ins Leben gerufen. Seither gibt es zu Sofas, Tischen und Sesseln auch österreichische Küche vom Feinsten und das zu Preisen, die Appetit machen. 

Ob knuspriges Schnitzel, frischer Fisch oder vegetarische Spezialitäten: Die aktuelle Jubiläumsaktion mit täglich wechselnden Hauptgerichten um nur sechs Euro verbindet Regionalität, Nachhaltigkeit, Genuss und österreichische Gastfreundschaft mitten im Möbelhaus. 

Die modern eingerichtete Bar eines XXXLutz Restaurants ist mit einem großen Jubiläumslogo „30 Jahre“ dekoriert.

Heute führt die XXXLutz Unternehmensgruppe 170 Restaurants mit über 22.000 Sitzplätzen in neun europäischen Ländern.

Große Jubiläumsaktion: Österreichische Küche zum kleinen Preis

Aktuell feiert XXXLutz das 30-jährige Genuss-Jubiläum mit tollen Angeboten und einem täglich wechselnden Jubiläums-Hauptgericht. Ab sofort bis zum 28. Februar servieren die XXXL Restaurants jeden Tag eine andere Hauptspeise um nur 6 Euro: Neben dem legendären XXXL Schnitzel gibt es zum Jubiläum Schweinebraten, Schweinerücken, Grillteller sowie Zander und Seelachs.

Verschiedene Jubiläums-Hauptgerichte der XXXLutz Restaurants, darunter Schnitzel, Fisch und Braten, werden als kulinarische Angebote zum 30-jährigen Jubiläum präsentiert.

Vom Schnitzel bis zum Fischgericht: Zum 30-jährigen Jubiläum serviert das Möbelhaus täglich wechselnde Hauptspeisen zu sensationellen Preisen. 

Auswahl für jeden Geschmack und Top-Qualität

Die Gäste erleben XXXL Genuss mit tiefen Wurzeln in der österreichischen Küche. Die Auswahl reicht von vielfältigem Frühstück über Hauptspeisen, Suppen, Salate und Snacks aller Art bis hin zu speziellen Kindergerichten, Desserts, Kuchen und Kaffee und wird durch saisonale Köstlichkeiten ergänzt. Im Mittelpunkt stehen regionale Lieferanten, lokale Fleischerzeugnisse und ein ausgewogenes Angebot – darunter auch vegetarische, vegane oder glutenfreie Speisen.

Vorbildliche Transparenz: XXXLutz Restaurants kennzeichnen Lebensmittelherkunft

Das Möbelhaus hat eine freiwillige und umfassende Kennzeichnung eingeführt, die zeigt, woher die Zutaten in den XXXL Restaurants kommen. Damit ist das Unternehmen ein Vorreiter in Sachen Transparenz, weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Die Herkunftskennzeichnung auf den Speisekarten ermöglicht den Gästen eine informierte Entscheidung darüber, woher die Lebensmittel auf ihrem Teller kommen, und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden.

Das Logo von Hütthalers Hofkultur steht vor einem Bauernhof in ländlicher Umgebung und symbolisiert das Tierwohl-Projekt von XXXLutz für nachhaltige Lebensmittelqualität.

Die Kooperation von XXXLutz mit dem Tierwohl-Projekt hütthalers Hofkultur sorgt beim Genießen der Speisen für die nötige Portion „gutes Gewissen".

Nachhaltigkeit und Tierwohl im Fokus auf der Speisekarte

XXXLutz hat sich der Herausforderung gestellt, zu zeigen, wie Umwelt, Tierschutz und Nachhaltigkeit in großem Stil gelingen können. Dazu wurde vor fünf Jahren das Tierwohl-Projekt hütthalers Hofkultur ins Leben gerufen. Es betrachtet die gesamte Wertschöpfungskette von der Landwirtschaft über Transport und Schlachthof bis zu Verarbeitung und Vertrieb. So können die Gäste in den XXXL Restaurants ihre Speisen mit gutem Gewissen genießen.

Ein Kellner steht neben einem Servierroboter mit mehreren Tellern Essen in einem modernen Restaurant.

Serviceroboter „Lutzi“ zeigt, wie innovativ ein Restaurantbesuch heute sein kann: Der flinke Helfer übernimmt Routineaufgaben und verschafft den Restaurant-Mitarbeitern mehr Zeit für persönliche Betreuung.

Innovation und stilvolles Ambiente im Restaurant

Die Innovationsfreude des Unternehmens zeigt sich auch im Einsatz moderner Technologien: Seit drei Jahren unterstützen sympathische Serviceroboter das Personal in ausgewählten XXXL Restaurants. Sie helfen beim Servieren und Abräumen – und sorgen dabei oft für ein Lächeln bei den Gästen. Zur topmodernen technischen Ausstattung der Restaurants gehören hochwertige Siebträger‑Kaffeemaschinen, moderne Musikanlagen, durchdachte Akustiklösungen sowie stilvolle Möblierung, Dekoration und Beleuchtung.

Ein Restaurantbereich ist mit Dschungelmotiven, Pflanzen, Felsen und einem Holztisch mit Stühlen dekoriert.

Vor 30 Jahren begann die Geschichte der XXXL Restaurants in Wiener Neustadt – als kleines Bistro, das schnell zum Treffpunkt für Genießer wurde. 

Mit Leidenschaft in die Zukunft der Gastronomie

Nicht zuletzt steht der Mensch für den Möbelriesen im Mittelpunkt. Ein engagiertes Team von Gastronomiespezialisten sorgt dafür, dass die Speisen höchste Qualität haben und die Gäste rundum zufrieden sind. Das Unternehmen sorgt mittlerweile auch für gastronomischen Nachwuchs: XXXLutz gehört zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des Landes und bietet neun Lehrberufe, darunter Systemgastronomie. Fast jede fünfte österreichische Systemgastronomiefachkraft absolviert eine Lehre bei XXXLutz. Somit dürfen sich die Gäste auch in Zukunft auf neue gastronomische Impulse und kulinarische Genüsse freuen.

Außenansicht eines modernen XXXLutz Restaurants mit Terrasse und Sonnenschirmen in einer belebten Innenstadtlage.

Stilvoll, urban und gemütlich: Das XXXLutz Restaurant MaHü verbindet auf der Mariahilfer Straße in Wien Kulinarik mit einladendem Ambiente – ganz ohne Möbelhaus.

Gute Qualität und gute Preise in den XXXL Restaurants

Wer in den Restaurants vorbeischaut, merkt schnell: Gute Qualität und faire Preise müssen kein Widerspruch sein. Täglich wechselnde Hauptgerichte, regionale Produkte und nachhaltige Zutaten garantieren Genuss ohne Kompromisse. Möglich wird das durch die wirtschaftlich starke Basis des Unternehmens, die hochwertige Gerichte zu überraschend günstigen Preisen ermöglicht. Und wer sich einmal eine Auszeit in einem der XXXLutz Restaurants nimmt, erlebt, dass bewusster Genuss, Tierwohl, Regionalität und hohe Qualität hier selbstverständlich zusammengehören – und Lust auf einen nächsten Besuch wecken!

Exklusive Jubiläumsangebote in den XXXL Restaurants entdecken
XXXLutz Restaurants in Ihrer Nähe
Dekorative Elemente und ein grünes Sofa in einer modern eingerichteten Wohnung.
Werbung, XXXLutz  | 