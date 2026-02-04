Jubiläumsaktion: Dieser Möbelhändler serviert bis Ende Februar Hauptspeisen um nur sechs Euro
Zusammenfassung
- XXXLutz Restaurants feiern 30 Jahre Genuss mit täglich wechselnden Jubiläumsgerichten um nur 6 Euro und setzen auf österreichische Küche, Regionalität und Nachhaltigkeit.
- Gäste genießen eine große Auswahl an Speisen, von Frühstück bis Dessert, mit Fokus auf regionale Lieferanten, Transparenz bei der Herkunft und Tierwohl-Initiativen.
- Innovative Technik wie Serviceroboter, stilvolles Ambiente und ein engagiertes Team sorgen für moderne Gastronomie und höchste Kundenzufriedenheit.
Die Suche nach passenden Möbeln macht hungrig! Das hat der Möbelhändler bereits vor 30 Jahren erkannt und kurzerhand die XXXLutz Restaurants ins Leben gerufen. Seither gibt es zu Sofas, Tischen und Sesseln auch österreichische Küche vom Feinsten – und das zu Preisen, die Appetit machen.
Ob knuspriges Schnitzel, frischer Fisch oder vegetarische Spezialitäten: Die aktuelle Jubiläumsaktion mit täglich wechselnden Hauptgerichten um nur sechs Euro verbindet Regionalität, Nachhaltigkeit, Genuss und österreichische Gastfreundschaft mitten im Möbelhaus.
Große Jubiläumsaktion: Österreichische Küche zum kleinen Preis
Aktuell feiert XXXLutz das 30-jährige Genuss-Jubiläum mit tollen Angeboten und einem täglich wechselnden Jubiläums-Hauptgericht. Ab sofort bis zum 28. Februar servieren die XXXL Restaurants jeden Tag eine andere Hauptspeise um nur 6 Euro: Neben dem legendären XXXL Schnitzel gibt es zum Jubiläum Schweinebraten, Schweinerücken, Grillteller sowie Zander und Seelachs.
Auswahl für jeden Geschmack und Top-Qualität
Die Gäste erleben XXXL Genuss mit tiefen Wurzeln in der österreichischen Küche. Die Auswahl reicht von vielfältigem Frühstück über Hauptspeisen, Suppen, Salate und Snacks aller Art bis hin zu speziellen Kindergerichten, Desserts, Kuchen und Kaffee und wird durch saisonale Köstlichkeiten ergänzt. Im Mittelpunkt stehen regionale Lieferanten, lokale Fleischerzeugnisse und ein ausgewogenes Angebot – darunter auch vegetarische, vegane oder glutenfreie Speisen.
Vorbildliche Transparenz: XXXLutz Restaurants kennzeichnen Lebensmittelherkunft
Das Möbelhaus hat eine freiwillige und umfassende Kennzeichnung eingeführt, die zeigt, woher die Zutaten in den XXXL Restaurants kommen. Damit ist das Unternehmen ein Vorreiter in Sachen Transparenz, weit über die gesetzlichen Anforderungen hinaus. Die Herkunftskennzeichnung auf den Speisekarten ermöglicht den Gästen eine informierte Entscheidung darüber, woher die Lebensmittel auf ihrem Teller kommen, und unter welchen Bedingungen sie produziert wurden.
Nachhaltigkeit und Tierwohl im Fokus auf der Speisekarte
XXXLutz hat sich der Herausforderung gestellt, zu zeigen, wie Umwelt, Tierschutz und Nachhaltigkeit in großem Stil gelingen können. Dazu wurde vor fünf Jahren das Tierwohl-Projekt hütthalers Hofkultur ins Leben gerufen. Es betrachtet die gesamte Wertschöpfungskette von der Landwirtschaft über Transport und Schlachthof bis zu Verarbeitung und Vertrieb. So können die Gäste in den XXXL Restaurants ihre Speisen mit gutem Gewissen genießen.
Innovation und stilvolles Ambiente im Restaurant
Die Innovationsfreude des Unternehmens zeigt sich auch im Einsatz moderner Technologien: Seit drei Jahren unterstützen sympathische Serviceroboter das Personal in ausgewählten XXXL Restaurants. Sie helfen beim Servieren und Abräumen – und sorgen dabei oft für ein Lächeln bei den Gästen. Zur topmodernen technischen Ausstattung der Restaurants gehören hochwertige Siebträger‑Kaffeemaschinen, moderne Musikanlagen, durchdachte Akustiklösungen sowie stilvolle Möblierung, Dekoration und Beleuchtung.
Mit Leidenschaft in die Zukunft der Gastronomie
Nicht zuletzt steht der Mensch für den Möbelriesen im Mittelpunkt. Ein engagiertes Team von Gastronomiespezialisten sorgt dafür, dass die Speisen höchste Qualität haben und die Gäste rundum zufrieden sind. Das Unternehmen sorgt mittlerweile auch für gastronomischen Nachwuchs: XXXLutz gehört zu den wichtigsten Ausbildungsbetrieben des Landes und bietet neun Lehrberufe, darunter Systemgastronomie. Fast jede fünfte österreichische Systemgastronomiefachkraft absolviert eine Lehre bei XXXLutz. Somit dürfen sich die Gäste auch in Zukunft auf neue gastronomische Impulse und kulinarische Genüsse freuen.
Gute Qualität und gute Preise in den XXXL Restaurants
Wer in den Restaurants vorbeischaut, merkt schnell: Gute Qualität und faire Preise müssen kein Widerspruch sein. Täglich wechselnde Hauptgerichte, regionale Produkte und nachhaltige Zutaten garantieren Genuss ohne Kompromisse. Möglich wird das durch die wirtschaftlich starke Basis des Unternehmens, die hochwertige Gerichte zu überraschend günstigen Preisen ermöglicht. Und wer sich einmal eine Auszeit in einem der XXXLutz Restaurants nimmt, erlebt, dass bewusster Genuss, Tierwohl, Regionalität und hohe Qualität hier selbstverständlich zusammengehören – und Lust auf einen nächsten Besuch wecken!