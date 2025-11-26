Wo Schönheit zu Hause ist: Dein Beauty Salon Wien mit Glow-Garantie

Willkommen bei Aurora, dem Beauty Salon Wien. Hier wird nicht übertrieben geglättet, gespritzt oder retuschiert, hier wird gezaubert. Ganz ohne Zauberstab, aber mit Gefühl, Fingerspitzenmagie und einer großen Portion Wiener Charme.

Stell dir vor, du lässt den Alltag hinter dir wie ein Paar zu enger High Heels und findest dich wieder in einer Oase aus Licht, Duft und leiser Musik. Genau das ist Aurora. Ein Beauty Salon Wien, der dich nicht verändern will, sondern dich wieder zu dir selbst bringt. Dein Glow, deine Energie, dein ganz persönlicher „Ich fühl mich großartig“-Moment.

Hinter Aurora steckt mehr als Kosmetik. Hier trifft moderne Ästhetik auf innovative Beauty-Technologien, ein Zusammenspiel aus Gefühl, Präzision und Hightech-SkinCare. Jede Behandlung ist ein kleines Ritual: wohltuend, individuell, manchmal fast meditativ. Von ASAP Fruchtsäurebehandlungen über Futuracontour bis hin zu CFU Facelifting, Beckenbodentraining und Haarentfernung. Hier geht’s nicht nur um Pflege, sondern um pure Lebensfreude.