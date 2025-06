Wo Familienherzen höherschlagen: Kolarik im Prater. Gastfreundschaft, spürbar, nachhaltig.

Mitten im grünen Herzen des Wiener Praters wartet ein einzigartiges Erlebnis für die ganze Familie: Kolarik im Prater . Das Restaurant und Freizeitareal hat sich Bio-Gastronomie in familienfreundlichem Ambiente verschrieben und kombiniert kulinarische Genüsse mit einem unvergleichlichen Spielparadies für Kinder.

Familienzeit mit gutem Gefühl

In der Luftburg, dem größten vollzertifizierten Bio-Restaurant der Welt, können die Gäste 100% Bio-Speisen und -Getränke in einzigartiger Atmosphäre genießen. Ob gegrillte Surstelze, saftige Ripperl oder vegetarische und vegane Highlights – hier findet jeder sein Lieblingsgericht. Und weil ein entspannter Restaurantbesuch für Familien auch bedeutet, dass die Kinder glücklich und beschäftigt sind, gibt`s für die Kleinen die legendäre Luftburg-Erlebniswelt mit bunten Lufturgen, Rutschen und einem eigenen Spielplatz samt Holz-Kletterburg zum Springen und Toben. Und das ist noch lange nicht alles:

In der eigenen Kinderspeisekarte finden auch die kleinen Gäste genau das, was ihnen schmeckt – natürlich alles in bester Bio-Qualität. Und damit der Spaß bei jedem Wetter weitergeht, wartet ein gemütlicher Indoor-Spielraum darauf, erkundet zu werden. Für die ganz Kleinen und ihre Eltern gibt es zudem einen komfortablen Stillraum und ein Mutter-Kind-WC.